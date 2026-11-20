「對企業而言人才不只是資產，員工的家庭，企業也該放在心上。」國際通商法律事務所合夥律師許修豪指出，企業經常強調人才的重要性，卻未必充分考慮員工的感受與家庭需求。長期處理勞資爭議、並參與歐洲商會勞動政策討論的他觀察，台灣企業較少主動討論「尊嚴勞動」，往往是在面對法規、或客戶要求時，才積極處理相關問題。

強迫勞動不只是大廠的事，中小企業也須留意供應鏈要求

去年，國內知名自行車製造商因涉及強迫勞動疑慮，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，讓台灣製造業開始正視。許修豪指出，過去相關執法案例較常涉及遠洋漁業，如今連具代表性的製造業者也受到檢視。該案一度提高企業警覺，但後續仍有待業界持續關注。他認為，企業往往需要看到具體執法案例，才會更積極採取行動。

許修豪說明，台灣強迫勞動議題的一項關鍵，是部分藍領移工來台前須負擔高額招募及仲介相關費用，尚未開始工作便已背負債務，來台後須以工作所得償還。當債務使移工難以自由離職，就可能涉及強迫勞動風險。他指出，台灣現行規定與國際市場對仲介費的要求未必一致。即使企業符合國內聘僱規定，仍可能無法滿足海外客戶對勞動條件的要求，影響產品進入國際市場。

「我不單純是查你，我要查你所有的供應鍊。」許修豪強調，國際市場不只關注企業本身，也可能要求企業調查供應商的勞動條件，進行供應鏈盡職調查（Due Diligence）。對中小企業而言，即使產品只供應國內廠商，也可能因客戶須符合國際供應鏈的勞動要求，而必須檢視移工招募與費用負擔情況。

尊嚴勞動從日常管理開始：讓員工敢說話，也能兼顧家庭

除國際供應鏈要求，職場霸凌也是許修豪近年經常處理的勞資議題。他觀察，過去主管大聲斥責員工，可能被視為管理風格；如今隨著規範與社會期待改變，同樣行為可能引發申訴。實務上也常見企業因主管管理方式不當，導致員工流動率升高的情形。

受邀至企業演講時，他常提醒主管學習「好好說話」，改變過去習以為常的管理與溝通方式，也讓員工能在問題擴大前反映意見。對企業而言，與其等到職場霸凌爭議發生後才進行調查，不如從日常溝通著手，及早發現並處理不當的管理行為。

談及家庭友善，許修豪認為，企業不應將結婚、生育與照顧家人完全視為員工的私事。台灣工作時間偏長，若制度又缺乏彈性，員工便難以兼顧家庭生活。大型企業或許較有資源，可設置托育設施，中小企業則可依工作性質提供彈性工時或居家辦公。「讓員工可以選擇在家裡或在辦公室工作，這種彈性是需要的。」

許修豪認為，企業不能只關注員工的工作表現，也應理解其家庭與生活需求。對資源有限的中小企業而言，即使無法設置托育設施，仍可從改善主管溝通、提供適當的工作彈性著手。

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