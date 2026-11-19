國民黨立法院黨團提案普發現金2萬元，力拚20日三讀通過該項特別條例。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院也在2027總預算編列了AI紅利普發現金1萬元的預算，立院審查只要在2027年1月通過，就可及時領到不用舉債、合法合憲的普發現金1萬元，盼明年過年之前發給大家。

2026-11-19 13:45