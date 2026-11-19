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核三廠模擬強震複合災害演習 驗證停機階段安全整備
核三廠昨今兩天舉行「年度緊急計畫演習」，模擬強震導致設備故障及輻射外釋等複合式災害，驗證機組於停機階段，仍能維持應變整備與動員能力。
核三廠於昨天下午2時至今天上午11時，舉行「年度緊急計畫演習」。核三廠新聞稿表示，演習情境模擬恆春地區遭遇連日豪雨後發生強震，導致喪失廠外電源及多項設備故障，進而引發廠內火災、輻射外釋及人員輻傷救護等複合式災害。
為貼近真實應變需求，演習過程中納入不預警狀況測試，考驗值班人員即時反應；同時也針對事故新聞發布、民眾諮詢應對等溝通機制進行實兵演練，確保資訊公開透明。
台電表示，為求演習客觀嚴謹，除內部動員外，更邀請外部學者專家擔任評核委員，全程檢視演練過程並於會後提供專業改進建議。將持續透過常態化與高強度的演練，強化電廠安全防護網。
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