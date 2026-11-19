歐洲商會建議書關切台灣再生能源發展，經濟部次長賴建信表示，台灣有強韌的半導體供應鏈，還有頂尖晶片製造技術這些產業都非常需要綠電，而再生能源就是主要的綠電供給來源。綠能發展，中央除了跟地方政府進行溝通、對接，也跟多個產業搭建平台，解決產業之間面對的問題。

近日歐洲商會發布建議書，認為台灣再生能源發展，受到過時的意識形態跟政治內耗，並受到中央地方權責不清的阻礙，建議台灣能源政策「去政治化」。

賴建信回應，有關歐洲商會發布的報告，建議加速推動陸上風電、太陽光電，並積極推動電網儲能建設來搭配，這跟我方政府的二次能源轉型方向一致。

賴建信提到，基於台灣有強韌的半導體供應鏈，還有頂尖的晶片製造技術，在這些支撐之下，台灣去年繳出了亮麗的成績，民間投資也達到88.7%。在這些強力的動力之下，主計總處預估，今年經濟成長率將超過4%左右。

賴建信說，上述這些產業都非常需要綠電，而再生能源就是主要的綠電供給來源。有關綠電發展，中央除了跟地方政府進行溝通、對接，也跟多個產業搭建平台，去解決產業之間面對的問題。

賴建信表示，綠能能源是至關國家競爭力跟能源安全的問題，不應該受到政治形態或政治紛擾的影響。在國人關心半導體、AI產業技術發展的同時，也請國人關心再生能源，並支持其發展與推動。未來我方會持續跟歐洲商會進行相關議題的溝通。

至於加拿大總理卡尼談及，希望近期可跟台灣簽署一年前談妥的貿易合作協議，行政院經貿談判辦公室代表回應，目前正在透過各方管道，了解加國官方的想法。雙方還沒有簽署的原因，是我方在等待加方完成內部程序。我方期待與加方儘速完成簽署，以便與加方推動進一步的經貿合作。