國民黨立法院黨團提案普發現金2萬元，力拚20日三讀通過該項特別條例。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院也在2027總預算編列了AI紅利普發現金1萬元的預算，立院審查只要在2027年1月通過，就可及時領到不用舉債、合法合憲的普發現金1萬元，盼明年過年之前發給大家。

有關普發現金，李慧芝也說，這項施政始終如一，以弱勢為優先。國家的財政文化不應該受到短期選舉節奏左右。選舉是一時的，但國家財政是永續的，要尊重憲政體制，各個憲政機關都可以在憲政架構下來行使憲法職權。

李慧芝提到，上周朝野協商性工法、就保法，朝野黨團都跟行政院達成了共識，讓更多年輕家庭的父母子女都得到更好的照顧，也兼顧了財政紀律。希望立法院可以延續理性溝通的協商模式，回歸專業討論，共同為國家財政永續做好把關。

另外，外界關注，老農津貼的修法覆議案，明天是覆議否決的關鍵期限。

李慧芝表示，針對福利政策的制定，進步式照顧的三原則，就是不增加實質舉債、不排擠其他政策、合法合憲。政府持續在照顧農民、兼顧財政永續，及評估標準、物價調整機制，完成了整體評估，提出將老農津貼調高到每月1萬元的方案。

李慧芝說，立院三讀通過老農津貼每月1.5萬元版本，每年將額外增加320億元支出，且未跟行政院溝通，也將造成國家長期財務負擔，並壓縮其他農業資源政策配置空間。行政院一定會在期限之內，在憲法賦予的職權範圍之內，做出合法合憲的判斷跟決定。