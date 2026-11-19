2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議18、19日於中國大陸深圳舉行，19日也將舉行美中俄領袖峰會，此為三國元首史上首次面對面會晤。行政院發言人李慧芝重申，台灣的立場始終一貫，就是維持現狀，確保和平穩定。我方持續跟國際民主同盟國家合作，共同守護區域安全。

對於各界矚目美中俄領袖峰會，李慧芝說明，任何有助於區域管理、風險及安全穩定的努力，我方都是非常正面看待。我方跟美方持續保持密切聯繫，完整掌握狀況。台灣立場始終一貫，就是維持現狀，確保和平穩定。我方也會持續地跟國際民主同盟國家合作，共同守護區域的安全。

近日美中經濟暨安全檢討委員會，提出了一份報告給美國國會，其中有章節特別提到，台灣未來24個月可能會面臨重大兩岸關係的發展。

對此，李慧芝說，首先我方有關注到這個訊息，非常感謝民主同盟對台灣的關切。包括美國、法國、德國、加拿大、義大利、英國、日本，還有歐盟，他們非常關注台海和平穩定，我方也持續關注這個情勢的發展。

李慧芝提到，美中經濟暨安全檢討委員會，其實每年都會針對台美關係提出年度報告，據此向美國國會提出政策建議，我方非常感謝他們對於台美關係的重視，以及高度關切台灣目前遭遇到中國各方面的干預跟施壓。我方會持續跟美方保持密切協調跟合作。

李慧芝指出，台美雙方具有共同的利益跟目標，雙方溝通管道也暢通，而且台海和平穩定攸關全世界的利益。我政府會在此良好的基礎之上，持續穩健推動，並全方位深化台美關係。

陸委會代表則表示，中共對台行徑，是國際社會眾所周知的事情，我方相關部門都會持續關切台海情勢的發展，對中共對台的動向嚴密妥審應處。