國發會委員會議19日聽取國發會「2026年度整體公共建設計畫推動情形」，截至今年10月底，整體公共建設計畫累計執行金額達5,446億元，經費達成率為68.37%，較2025同期增加2.18個百分點，整體執行進度持續提升，朝年底經費達成率95%以上目標邁進。

國發會主委葉俊顯指出，今年9月以來，各部會陸續完成多項重大公共建設，建設成果逐步展現。在交通建設方面，台76線延伸工程全線通車，芳苑至國道3號草屯車程由55分鐘縮短至35分鐘；臺南鐵路地下化第一階段通車，全案完成後可消除23處鐵路平交道、地下道及陸橋等交會設施；國道1號北外環交流道及臺鐵平鎮臨時站亦已通車啟用。在能源與水資源方面，高屏溪荖濃溪(里嶺)伏流水工程竣工，每日增加供水10萬噸，有助穩定南部地區供水；

在能源建設方面，他表示，台中電廠新燃氣2號機與興達電廠新燃氣3號機投入調度，共增2.6 GW供電量能，強化電網韌性並推動增氣減煤；大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工，裝置容量達920MW，待全面商轉後，將進一步充實產業綠電供應。

在產業與國門港埠方面，他表示，中科二林標準廠房、中科院民雄院區及金門水頭港萬噸級碼頭相繼啟用；台大醫院健康大樓亦正式啟用，整合門診、檢查、手術與化療等服務，提供民眾更完善的醫療照護。

展望年底，國發會表示，桃園捷運綠線北段7站、中油台中廠三期氣化工程、鳥嘴潭淨水場試車，以及臺東樂齡社福大樓等多項重大建設，預計於12月底前陸續完成重要工程或啟用。國發會將持續追蹤各項建設里程碑進度，掌握執行進度，協助排除執行障礙，促使建設成果如期實現。

葉俊顯表示，惟距年底僅剩1個多月，請各部會逐案檢視12月底前可達成的執行量，優先排除用地、工程發包及估驗計價等瓶頸，並督促廠商依工程進度及時請款，加速經費執行。

此外，葉俊顯表示，請各部會預先完成2027年度新興計畫之設計、用地及招標文件等前置作業，俾預算通過後盡速啟動發包，縮短計畫執行準備期。國發會將持續與各部會共同努力，透過公共建設帶動經濟成長、促進區域均衡發展，讓民眾實際感受建設帶來的便利與效益。