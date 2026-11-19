台股最近跟著美股科技股大幅震盪，不過，法人看好AI長線題材，預期台股多頭行情有望延續。摩根投信指出，美國AI資本支出有撐，台灣AI廠可望持續受惠。投資人可以依據自己的投資屬性，選擇適合自己的台股基金長線投資，參與AI長期成長動能的果實。

摩根投信表示，美國AI資本支出高度集中於半導體與運算設備，占比達67%，其中約90%仰賴進口；加上電力、散熱及光纖網路設備的進口需求，使整體AI資本支出約76%至82%最終流向海外供應鏈。

摩根投信指出，近期美國科技股波動加劇，但AI資本支出需求仍具支撐。台灣憑藉完整AI產業聚落，可望持續受惠於全球AI基礎建設需求，中長期成長機會仍在。

摩根投信分析，目前台灣出口接單突破1,000億美元歷史高位，反映全球科技需求持續向台灣供應鏈集中。台積電（2330）最新財報也驗證AI需求強勁，第3季美元營收季增16.2%，並上修全年美元營收成長至約44%。隨AI資料中心持續擴建，需求可望進一步擴散至伺服器、散熱、網通及電力設備。

摩根投信表示，市場短期修正，提供分批布局具基本面支撐之台灣AI供應鏈的機會。投資人可以布局摩根的數位級別基金，享有3.8折的經理費優惠，長期投資可省下不少費用。在數位級別基金中，積極型投資人可布局摩根新興科技基金，強勢參與AI題材；多元投資人可布局摩根台灣金磚基金，參與AI題材及其他產業的投資機會。