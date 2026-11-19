科技股持續修正，富蘭克林投顧表示，目前AI供應鏈的基本面並未反轉，但流動性、籌碼與評價修正仍可能延續。若市場進一步修正，反而可能為2027年創造較具吸引力的布局條件。

富蘭克林投顧建議，投資上宜以大型龍頭股為核心，搭配具明確競爭優勢的利基公司，並透過跨資產、跨市場、跨產業的配置降低單一資產與單一題材風險。

以新興亞洲為例，南韓為全球前十大出口國，推動「企業價值提升計畫」，是全球資訊科技供應鏈的重要一環。台灣同為全球資訊科技供應鏈重要的一環，高科技產業聚落完整，且目前仍處於較低利率的環境。

印度人口結構年輕化，經濟高速成長，信貸市場滲透率仍低，具長期擴張空間。中港股評價可能已觸底，配合基本面逐步改善，又受惠於全球需求，後新可期。東協消費成長強勁，外國投資持續增加，受惠全球供應鏈多元化。

富蘭克林投顧指出，新興市場產業結構涵蓋全球科技供應鏈、金融、消費、電信及內需循環，且各國領先產業往往快速輪動，提高資產配置與主動選股、動態風險管理的價值。