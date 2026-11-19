內政部新訂社宅承租順序辦法，育有未成年子女家庭依子女人數排定承租順位，腹中胎兒也納入計算，何時適用中央社宅招租？國家住都中心董事長花敬群19日表示，今年第4季招租因來不及納入規劃，將從2027年第一季開始適用。

內政部日前發布「育有未成年子女家庭承租內政部興辦社會住宅順序辦法」，並自發布日施行。國家住都中心今日召開中央社2026第四季招租發布會，媒體追問新規定是否適用本季招租，花敬群說，婚育宅依小朋友數量排序的做法，「我們從明年第一季開始會來試用」，此次招租則因規劃時程來不及，尚未採用。

依《住宅法》規定，社宅應提供至少20%戶數，出租給新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，其中育有未成年子女家庭，以子女人數較多者先予承租。新辦法進一步明確規範，子女人數以申請日為計算基準，將申請人或配偶未滿18歲的子女及胎兒合併計算。

孕有胎兒的家庭，可提出孕婦健康手冊、醫療院所診斷證明書或其他足以證明的文件。承租順位依子女人數由多至少排列，若同一順位的剩餘戶數不足以分配給所有申請人，再以公開抽籤決定序位。

婚育宅申請情況方面，住都中心表示，2025年公告招租1,022戶，受理超過1,700件申請；2026年公告約千戶，受理約1,600件申請，兩年受理件數均高於公告戶數。

住都中心今日也公布今年第4季中央社宅招租資訊，共推出六案、合計1,672戶，分布於新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣，其中嘉義、花蓮均迎來首案中央社宅，11月30日起受理申請。

六案包括新北市板橋區「光環安居」330戶、中和區「莒光安居」296戶、泰山區「貴和安居A」560戶；嘉義市西區「友忠好室」142戶、台南市永康區「東橋安居」218戶，以及花蓮縣花蓮市「中美好室」126戶，各案均規劃套房、二房及三房。

花敬群表示，本季招租全面改採「先抽籤、後審查」，申請截止後先抽出資格審查序位，再由專人依序審核，預計可縮短約一至兩個月作業時間，讓申請人提早掌握抽籤結果，安排搬遷。

本季申請期間為11月30日上午9時至12月29日晚上11時59分，預計明年1月12日公開抽籤，2月16日前公告中籤名單，經審查符合資格者，再依通知辦理看屋及選屋，最快6月1日起入住。