因應南科嘉義園區高科技產業進駐，用水需求持續成長，國發會委員會議19日通過經濟部提報之「嘉義海水淡化廠工程計畫」，總投資額287.09億元，其中民間投資176.88億元、中央公共建設預算110.21億元。計畫完成後，嘉義地區每日可增加10萬立方公尺自有水源，穩定民生及產業用水，並為南部區域水源調度注入新動能。

國發會表示，嘉義地區水源主要仰賴蘭潭及仁義潭水庫，並須跨區調度雲林及臺南地區水源支援。隨著南科嘉義園區等高科技產業進駐，用水需求持續成長，現有供水能力難以因應未來需求，且極端枯旱期間有缺水風險，應加強區域供水韌性。

海水淡化具有不受降雨豐枯影響、產水穩定等優勢，供應公共用水及南科嘉義園區，預計2032年產水，可有效擴充嘉義地區自有水源，建構更具韌性的常態供水體系。

國發會指出，本計畫擇定布袋商港外港填區為廠址，由交通部辦理填海造陸，台水公司辦理輸水管線、受水池及中繼加壓站等，以公共建設預算支應。其中海水淡化廠工程以促參BOT方式辦理，由民間機構負責興建及25年營運，不僅可引進民間資金，減輕政府財政負擔，更能導入民間的專業技術與營運管理經驗，提升建設及營運效率；民間機構在長期營運期間也能持續引進創新技術，確保穩定產水。

國發會主委葉俊顯強調，該計畫是國內第1座大型海水淡化廠促參案，具指標性意義，對強化嘉義地區供水韌性、支持大南方產業發展至關重要。

他表示，由於工程涉及填海造陸、促參民間機構、輸水管線及地方配合等多個執行單位，介面銜接複雜，經濟部將建立跨部會橫向協調機制，並持續檢討BOT推動成效，作為未來相關案例的參考，同時也將參考新竹、臺南海淡廠的推動經驗，在工程施作前後與當地居民及農、漁業團體充分溝通，確保各項工程如期如質完成。