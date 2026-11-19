2026年中央政府總預算追加預算案，立法院本周將進行重要的協商。行政院長卓榮泰表示，行政院所提的追加預算是本於推動政務所需要，希望立法院能夠大力支持。尤其，中油公司過去幾年已舉債4,845億元來辦理10項天然氣建設，請立法院支持增資中油2,338億元。

卓榮泰強調，關於中油、台電的撥補還有增資中油的追加預算，自今年2月到今天，中東衝突造成國際能源價格劇烈波動，而中油跟台電是持續地吸收高漲成本，為全民抵擋通膨、膨脹的衝擊，因此兩家公司產生嚴重的經營虧損，中油甚至面臨資不抵債的困境。

卓榮泰表示，行政團隊實際瞭解全球其他國家的因應之道，無非是調整費用，或者是編列預算來補助。以日本為例，因應中東情勢就編列超過3兆日圓的追加預算，而法國的柴油均價是創下了歷史新高，因此他懇請立法院支持對於撥補中油，以及台電，還有LPG供應調整的追加預算1,809.35億元。

卓榮泰指出，中油公司因自有資金殆盡，過去幾年已舉債4,845億元來辦理10項天然氣建設，包括液化天然氣接收站、氣化設施以及管線的投資計畫。因此請立法院能夠支持增資中油2,338億元，而這個數字遠低於現在中油所舉債的4,845億元。

他解釋，這樣的增資只是讓中油擁有比較健全的財務結構，進行各項的建設投資，也在國際信用評比上繼續取得有利的競爭地位，向國外爭取更充裕的能源來穩定國內的民生，讓產業也可以穩定成長。事實上，無論是增資或者是撥補，都是對國營事業必要的作為。

卓榮泰提到，撥補是彌補過去因為政策目標所產生的虧損，增資是因應未來公司健全運作之必要。而在國際上呢也有實例，像是法國的電力公司因為俄烏戰爭，能源成本快速提高，2022年虧損179億歐元，當年就辦理了31.5億歐元的增資，因此2023年淨利超過100億歐元，本業開始轉虧為盈。

他以國內的台灣高鐵為例，高鐵曾經虧損達到521億元，一度面臨破產，最後是決定由公股增資300億元，提高公股比例，並且轉為國有民營，也延長特許年限。

他說，因此2016年高鐵首次發現金股利，並且推動上市。日均量由2007年通車時的4.31萬人次，增加到2016年的13.85萬人次，可見適時給予企業合理、必要的財務健全，能夠讓它在營運上有更好的方向與進展。

他再以國際知名的蘋果公司為例，1996年會計年度的淨損達到8.16億美元，在1997年會計年度擴大淨損達10.4億美元，隨後經過與產業界的合作，投資1.5億美元認購特別股，因此1998年開始轉虧為盈。可見給予企業適時、必要且足夠的力道與支撐，都是世界上常見的案例。

卓榮泰呼籲，請立法院在討論追加預算過程中，集思廣益，考察過去國內外各項實例，並體察未來國營事業經營的需求，給予中油、台電這兩家公司全力的支持。未來必定會在穩定供應民生必需能源，以及穩定民生物價上透過各方努力，讓國內這兩年、未來逐步達成的這個穩定能夠持續下去。