AI改變內容生產、行銷溝通方式，形成新型創意媒體產業，台南市創媒產業發展協會近日成立，協會表示，透過串聯不同專業會員，包括媒體傳播、品牌行銷、公共關係、影音製作、視覺設計、數位科技等，讓台南的創媒產業邁向資源共享、專業協作與商機共創的新里程碑。

台南市創媒產業發展協會近日舉行成立大會暨第一屆首次會員大會，首任理事長張傑說，成立協會的目的是建立真正能協助會員「解決問題、找到資源、創造商機」的實務平台，打造創媒整合、產官學合作、產業智庫及商機媒合四大平台，讓原本分散的創意與技術形成完整服務鏈。

他指出，過去企業推動品牌升級或數位轉型，往往需要分別尋找品牌顧問、網站設計、影音製作、新聞公關及AI技術團隊，未來透過協會串聯不同專業會員，將有機會建立跨域合作模式，協助企業取得更完整的整合服務，同時讓會員從個別接案走向共同開發市場，提升承接大型專案的能力。

在營運策略上，協會首年度將優先推動4項具體服務，包括建立可檢索的會員專業資料庫，掌握會員技術能力與合作需求，建構主動式商機媒合機制，促進企業與會員間的合作，透過協會自媒體、電子報及產業活動，定期分享會員專業與成功案例，並試辦跨域示範專案，將合作成果轉化為可供參考的實務案例。

協會表示，生成式AI雖降低部分內容製作門檻，卻也加速市場競爭與服務同質化，未來創媒產業的價值，將不再僅取決於製作速度，而是能否結合策略思考、創意品質、科技應用與跨領域執行能力，協助企業真正解決經營問題，透過專業分工與資源整合，中小型創媒業者也有機會建立更具規模的市場競爭優勢。

協會也指出，穩健累積會員服務成果與營運基礎後，逐步推動創媒產業論壇、人才培育、產業白皮書、創媒獎項及國際交流，「期盼讓創意成為產業、讓媒體創造價值」，擴大臺南創媒產業的影響力。