為引導國內有實力中小企業轉型切入前瞻科技，經濟部日前舉辦「投資共創新局論壇」，論壇以「從產業機會帶動投資布局」為核心，邀請產業及投資專家分享全球產業價值重塑、智慧機器人、航太與無人機，以及散熱、矽光子與新世代運算等前瞻科技的發展趨勢與投資策略，探討台灣傳統企業如何運用既有製造與技術優勢，切入新興產業供應鏈。

經濟部中小及新創企業署並強調，國發基金「加強投資中小企業實施方案」有百億元投資額度，現已進入第二期，不僅著重資金投入，更希望發揮不同類型投資機構的專業優勢，協助企業取得技術驗證、供應鏈合作及市場拓展機會。

中企署18日舉辦「投資共創新局論壇」，社團法人全國創新創業總會總會長邱銘乾、Openspace Ventures合夥人黃伊、台灣智能機器人科技董事長黃國聰、漢翔工業（2634）總經理莊秀美、博大國際智權總經理黃鳳梅、合聖科技董事長伍茂仁、國聯創投總經理孫慶鋒、池安量子董事長池明洋等人共同出席，並邀集產業界、創投、企業創投及新創企業代表逾140位，從產業發展趨勢探討投資布局策略。

經濟部次長何晉滄致詞時表示，全球產業競爭正隨著科技創新與供應鏈調整而加速轉變，受惠於AI浪潮帶動，台灣迎來經濟黃金發展期，如何將台灣完整製造供應鏈、技術研發及產業聚落優勢等優勢，轉化為新興領域的發展契機，是推動下一階段產業成長的重要方向，也為投資帶來新的機會。

經濟部將持續結合政策投資、技術創新與產業合作，鼓勵民間資本投入具發展潛力的企業，推動AI、半導體、軍工等五大信賴產業創新技術加速走向市場，並期待大企業攜手中小微企業一同轉型並進入高值化市場，持續帶動台灣產業持續升級。

經濟部中小及新創企業署表示，這次論壇以「從產業機會帶動投資布局」為核心，邀請產業及投資專家分享全球產業價值重塑、智慧機器人、航太與無人機，以及散熱、矽光子與新世代運算等前瞻科技的發展趨勢與投資策略，探討臺灣傳統企業如何運用既有製造與技術優勢，切入新興產業供應鏈。圓桌論壇則以「從投資到放大」為主題，透過企業與創投代表的實務經驗，分享資本夥伴如何協助企業跨越技術商品化、市場拓展及規模化發展等關鍵階段。

為協助中小及新創企業取得成長所需資金，經濟部中小及新創企業署持續推動國發基金「加強投資中小企業實施方案」，透過政府與民間共同投資機制，支持具發展潛力的企業。

自方案推動以來，已累計投資超過340家中小及新創企業；2023年啟動的第二期方案更以100億元投資額度，擴大納入創投、管理顧問公司、加速器及企業創投等多元投資機構，目前已串聯超過70家搭配投資人，本日論壇亦邀請搭配投資人共同與會，討論產業及投資趨勢。

中企署表示，第二期方案不僅著重資金投入，更希望發揮不同類型投資機構的專業優勢，協助企業取得技術驗證、供應鏈合作及市場拓展機會。透過政策資金引導民間投資，並結合企業創投與策略投資人的產業資源，讓投資成為推動技術應用、商業合作及企業成長的重要力量。