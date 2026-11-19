輝達財報雖報喜，卻未能完全扭轉市場觀望氣氛，台股昨日就上演了高低震盪達一六七八點的雲霄飛車戲碼，尾盤驚險收在四萬一九四點。與此同時，華爾街銀行業預估，明年全球企業的獲利成長將大幅減緩，ＭＳＣＩ全球股價指數成分股的平均獲利成長率為百分之十六，不到今年百分之卅三點五的一半，主因人工智慧（ＡＩ）投資將開始減慢。

台股昨日盤中一度失守四萬大關與年線，尾盤靠台積電急拉才驚險翻紅，收在四萬點大關之上。展望後市，法人指出，受「後黃仁勳時代」與總經逆風影響，追價意願依然受限，預期月底前大盤將在四萬點至四萬兩千點區間震盪。

儘管短線變數仍多，台股下檔依舊具備基本面與政策面雙重支撐。

法人分析，從基本面來看，輝達預估第四季營收季增百分之十二，與台積電預估季增約百分之十四步調相符，顯示ＡＩ實質需求仍具韌性；加上近期新台幣貶值約百分之三，可望帶動企業第四季毛利率提升一至一點五個百分點。政策面則有國安基金、四大基金與連三買的八大公股行庫持續進場護盤，只是政策效益通常需要二至三個月才會逐步發酵。

不過，華爾街卻開始對明年ＡＩ資本支出看法轉趨保守。高盛預估，全球ＡＩ資本支出成長將於二○二七年上半年達到頂峰，之後便將減緩。

高盛全球股市策略長歐本海默表示，「所有主要地區的企業獲利成長將大幅減緩」；高盛預估企業獲利成長率將減緩逾半，美國企業（以標普五百指數成分股為代表）成長由今年的百分之卅六劇降到百分之十一，更加接近歐洲企業的獲利成長率。這項數字不包括企業交叉持股的獲利。他並指出，這「（對二○二七年而言）並不是糟糕的數字。只是大幅減緩而已」。

超級雲端運算業者的資本支出成長率預料將降溫，因而壓抑晶片製造及記憶晶片業者的營運。分析師仍預料未來幾年科技業的資本支出將持續增加，但成長速度將比最近幾年減緩許多。

歐本海默表示，企業獲利成長減緩也是受到實體ＡＩ資產折舊的影響；這將「對獲利造成負面衝擊」，「因為利息費用增加開始實現」。

巴克萊集團美股策略主管克里斯納表示，過去四年來的「美股例外主義」，正面臨最嚴峻的考驗；超級雲端運算業者的集資活動已變得「更複雜，槓桿比率更高，且對市場情勢更加敏感」。巴克萊預料明年美國企業獲利成長率為百分之十五，比今年百分之卅以上的成長率降低一半以上。

但儘管預估明年企業獲利將減緩，但大部分分析師仍預期明年標普五百指數仍將上漲，強調最近科技股賣壓已經使股價降到具有吸引力的水位。