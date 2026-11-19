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明年經濟關鍵字預測 莊大立選「破」、陳勝宏挑「望」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，台灣機械公會理事長莊大立選「破」，不動產開發全聯會理事長陳勝宏選「望」。
莊大立期許，台灣機械業應破舊立新，加速智慧製造、AI應用、設備整合及淨零轉型，透過數位化與自動化升級，突破傳統製造框架，開創新局。
陳勝宏則期盼戰爭早日結束、全球政經回穩，通膨壓力逐步緩和，AI持續帶動產業成長，促進企業投資與民間消費信心回升，迎接穩健發展的新年。
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