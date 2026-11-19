歐洲商會昨（18）日發布《2027年建議書》，針對能源政策，呼籲政府將綠能建置提升至國家安全優先事項，並擴充風電、太陽光電等再生能源；另也針對外國人才來台、醫療產業提出建言。

歐洲商會建議書以「展望台灣：促進雙軌經濟匯流」為主題，由理事長張合翕（Frank Grunert）將建議書遞交給國發會主委葉俊顯。

歐洲商會2027建議書

今年建議書呼籲政府從改善經商環境、強化勞動力、能源及基礎設施、醫療保健四大面向著手，共提出237項議題，其中96項為新增議題；前一年所提建議約23%取得進展。

歐洲商會指出，目前AI相關科技產品已占台灣出口總額近八成，經濟成長動能高度集中，加上大型科技企業大量吸納人才，使科技業與傳統產業間所得及財富差距持續擴大，台灣應善用當前經濟榮景，讓AI紅利擴及更多產業。

經商環境方面，歐洲商會指出，台灣仍存在法規過度管制、行政效率不彰及外商經營障礙等問題，建議加速法規與國際標準接軌，並簡化行政審查程序。因應AI快速發展，歐洲商會也建議建立統一的AI治理架構及中央協調機制，並完善AI在職場使用規範，企業若透過AI進行人才招募或績效評估，應定期進行公平性檢測，並保留實質人工審查機制。

勞動力方面，面對少子化及勞動人口萎縮，歐洲商會建議放寬外國特定專業人才資格認定標準、簡化簽證及工作許可申請程序，並以核發三年期工作許可為原則；同時擴大外籍人才租稅優惠，延長產假及陪產假，讓育有年幼子女的員工可申請最長兩年的遠距或部分工時工作。

能源方面，歐洲商會認為，再生能源發展受政治紛爭及中央、地方政府權責不清所阻礙，建議將綠能建置提升至國家安全優先事項，訂定年度目標，並設立具法定權限的單一窗口，加速開發許可程序。

醫療方面，因應人口高齡化，台灣應制定完整的國家醫療投資藍圖，增加創新藥品及疫苗資金挹注，並建立預防醫療機制，以維持國民健康及勞動生產力，強化整體經濟韌性。

葉俊顯表示，去年台歐雙邊貿易額已近750億美元，過去十年台商赴歐投資金額大幅成長6.5倍，期盼歐洲商會協助促成台歐簽署避免雙重課稅協定及投資保障協定，深化雙邊經貿合作。

歐洲商會今年建議書共提出237項議題，較去年的192項大幅增加，葉俊顯針對經商環境、人才延攬、能源及基礎設施、醫療保健等四大面向回應。

能源及醫療方面，政府透過國家融資保證機制，提供離岸風電最高八成融資保證，支持綠能發展，並透過健康台灣推動委員會，提升國人健康福祉。