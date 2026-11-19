明年最低工資月薪將由29,500元調整為30,900元，時薪由196元調升至205元，「勞工保險投保薪資分級表」配合修正，剩下十個級距，投保企業不須另行申報。勞保局預估，約306萬名勞工配合調整，每年保費收入將增加57億元。

配合最低工資修正，勞保局公告修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」，自明年1月1日起，第一級投保薪資調整為30,900元，原第二級之月投保薪資30,300元則予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

勞保投保薪資分級

「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第二項，有關職業訓練機構受訓者之月投保薪資，增設29,500元等級。另依《勞工保險條例》規定，勞工保險（普通事故）保險費率自2027年1月1日起，由現行12.5%調整為13%，經扣除內含之就業保險費率1%，將以12%計收勞工保險保險費。

勞保分級表經過調整後，總級距僅剩十級。據統計，約306萬人配合逕調，預估每年增加保費收入57億元、給付支出增加11億元。

勞動部表示，雇主僱用勞工，不論是全時工作者或部分時間工作者，都應依規定為其辦理參加勞保及就保，雇主須按勞工月薪資總額，依勞保投保薪資分級表規定，申報勞工月投保薪資。

為減輕企業行政負擔，勞保局將針對原投保29,500元及30,300元之勞工，辦理投保薪資、提繳工資逕調作業，上述勞工自明年1月1日起投保薪資將自動調整為30,900元。

勞保局表示，經逕行調整投保薪資、提繳工資之被保險人明細資料，將列印於明年1月保險費及退休金繳款單，並於明年2月下旬寄發有異動被保險人計費清單，屆時各投保及提繳單位應詳細核對，如不符事實，可於繳款期限內向勞保局反映。

近年隨最低工資連年調漲，勞保投保薪資分級表的樓地板不斷上修，各界也關注勞保投保級距天花板何時能打開。對此，勞保局強調，會持續斟酌勞保財務狀況，做妥善周延規劃。