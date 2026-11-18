歐洲商會今（18）日發表「2027建議書」，國發會主委葉俊顯受邀出席並代表政府接受。葉俊顯表示，歐洲商會每年的建言都是政府優化經商環境的重要指引，隨著全球供應鏈重組，台歐關係已從傳統經貿，全面拓展至半導體、人工智慧（AI）與綠能轉型等前瞻戰略合作。

葉俊顯表示，去年台歐雙邊貿易額已近750億美元，過去10年台商赴歐投資金額更大幅成長650%，加上去年「華沙台灣貿易投資中心」揭牌，以及今年於波蘭舉辦「歐洲台灣形象展」，均充分展現台歐日趨緊密的夥伴關係。

今年歐洲商會聚焦「打造前瞻的經商環境、人才延攬與人口對策、能源與基礎設施、醫療保健體系」等四大面向提出建言。關於整體經商環境優化與法規鬆綁，葉俊顯指出，歐洲經貿辦事處上月發布在台歐商商業信心調查顯示，超過7成受訪業者肯定台灣經商環境；在此基礎上，政府將持續推動各域領法規與國際接軌。

葉俊顯表示，以金融領域為例，政府正全力打造「亞洲資產管理中心」，過去2年多已完成逾60項法規命令調適，高雄資產管理專區更吸引62家金融機構進駐，並逐步發展跨境金融、多元資產管理等服務，此外，因應AI發展趨勢，行政院已於今年6月成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，統籌全國AI政策與跨部會協調，並積極推動「AI新十大建設」及建立風險分類框架，以全面強化AI應用與治理。

針對人才延攬與人口對策，葉俊顯表示，面對人口結構變遷與產業轉型，政府已完成「外國專業人才延攬及僱用法」修法，全面優化國際人才在台工作、居留及社會保障待遇。為進一步拓展全球攬才網絡，未來將持續透過「Talent Taiwan」國內外一站式服務，協助外商延攬全球人才在台發展。另政府今年5月已提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，致力提供家庭全方位支持並營造友善育兒的職場環境。

在能源與關鍵基礎設施方面，葉俊顯指出，總統賴清德親自主持的「國家氣候變遷對策委員會」正引領台灣邁向淨零目標；另並透過「國家融資保證機制」提供離岸風場最高8成融資保證，全力支持綠能發電。至於醫療保健體系方面，總統亦親自召集「健康台灣推動委員會」全力提升國人健康福祉，相關施政方向與商會建議高度契合。

葉俊顯強調，台歐產業具備高度互補性，政府呼應歐洲商會倡議，期盼雙方共同努力，促成台歐簽署「避免雙重課稅協定（ADTA）」及「投資保障協議（BIA）」，進一步降低企業跨境投資障礙，攜手打造更安全、多元且具韌性的全球供應鏈。國發會未來也將持續發揮跨部會協調功能，協助國際企業在台深耕發展，共創台歐互惠共榮的新局。