瑞銀證券首席大陸經濟學家宋宇表示，預計2027年中國大陸經濟增長將保持大致平穩，GDP增速料約4.6%，但經濟內部分化仍會持續。隨着淨出口對增長的貢獻下降，支持內需的必要性將進一步上升。

對於大陸明年經濟看法，經濟增長保持平穩，2027年GDP增速料約4.6%，政策支持預計延續，年內或呈現小周期波動。

高科技與其他行業延續分化，人工智慧等高科技產業持續發展，相關基建及供應鏈投資有望受惠；傳統製造業及房地產投資則料維持偏弱。

政策加大支持內需，隨能源轉型相關需求減弱及貿易摩擦影響，淨出口對GDP增長的貢獻料下降；2027年廣義財政赤字率料擴大約相當於GDP的1%。

產業方面，中國大陸高科技產業尤其人工智能領域持續發展，除受政策支持，亦反映由市場主導、政府支持，並連接高校、科技及金融的創新生態逐步形成。相關基建投資料擴大高科技發展的受益範圍，但仍主要集中於其供應鏈；傳統製造業投資料相對疲弱，房地產投資則繼續下降。

需求方面，過去出口受產業鏈升級及較低實際有效匯率等因素支持。隨能源轉型相關需求減弱及貿易摩擦，「六張網」及高科技供應鏈投資勢頭或進一步增強，而消費增速料在偏弱水準大致穩定。

政策方面，新增財政支出或更多投向固定資產投資。瑞銀預計政策利率下調10個基點（0.1個百分點）、存款準備金率下調25個基點（1碼），社會融資規模增速趨穩。較大的經常帳戶順差及資本流出壓力緩和料為人民幣提供支持，人民幣兌美元匯率於2026年底及2027年底料分別為6.6及6.25。