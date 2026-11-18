國際知名創新研究機構StartupBlink最新發布「2026年企業新創活躍指數」，評估全球企業透過新創投資、併購等與新創互動的強度，並首度推出國家排名。台灣在全球82個經濟體中，排名全球第19名，並有25家台灣企業入選該指數排名。

國發會今天發布新聞稿指出，台灣在硬體及相關科技領域具備國際競爭力，且硬體（Hardware）企業對新創支持度高，綜合排名全球第3名，僅次於美國及韓國，且台灣有25家企業成功入選該指數，包含鴻海、聯發科、緯創資通、光寶科技、聯華電子、台積電等硬體企業，以及中華電信、富邦金控、台灣大哥大、統一等多元企業，透過加速器計畫、新創投資、競賽等方式，導入外部創新動能，攜手新創布局關鍵科技。

國發會並指出，台灣城市表現同樣受到肯定，此次共有3個城市區域入榜，包含台北科技走廊（TaipeiTech Corridor）第25名，以及高雄地區第195名、台中地區第255名。而入選的25家企業中，有超過10家在中南部設有重要研發與製造據點，顯示台灣產業聚落皆具備豐沛的研發能量與新創鏈結實力。

為了強化國際交流，國發會Startup Island TAIWAN專案辦公室邀請StartupBlink執行長Eli David Rokah於11月10日至21日訪台，陸續拜訪緯創資通、Garage+、林口新創園、台灣科技新創基地（TTA）、工研院、電腦公會等社群。此外，也在台北、高雄舉辦2場新創生態系工作坊，並將於Meet Taipei創新創業嘉年華分享台灣新創生態系的觀察等，大幅提升台灣在全球能見度。

StartupBlink針對全球82個經濟體和443個城市，以及超過1000家企業進行排名，台灣此次表現優異，國發會表示，這印證政府推動企業參與新創投資（CVC）、串聯「AI新十大建設」與國家新創品牌Startup Island TAIWAN的政策效益浮現，未來將持續優化新創發展環境，促進大企業與新創以大帶小，加速台灣新創鏈結國際市場與資本。