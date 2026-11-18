昱厚生技（6709）18日宣布，自主研發之氣喘新藥AD17002，已順利通過經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」評選，展現產官界對AD17002獨特黏膜免疫調節機制的肯定，更為公司接下來的臨床數據解析、產品適應症擴增，以及邁向國際授權談判，注入了最實質的量能與強大後盾。

AD17002是一項針對中度至重度嗜酸性白血球型氣喘所開發的創新重組蛋白技術藥物。昱厚指出，現階段傳統療法常因長期使用而使療效打折，讓許多患者陷入治療瓶頸。而AD17002透過非侵入性的鼻噴劑型局部給藥，其核心優勢在於能「主動調節呼吸道過敏發炎反應」，而非單純壓制免疫系統。

本次能獲A+計畫青睞，正是看重其在改善肺功能、預防重症化及降低類固醇依賴等方面的醫療潛力，且具備安全性高、不易產生副作用之優點。

放眼全球，氣喘治療市場商機龐大且持續擴張。依據Grand View Research預測，至2030年全球市場規模將上看379億美元。

昱厚強調，此次取得A+計畫的支持，將成為推動AD17002商業化的一大推進器。公司將善用此雙重利基加速推進全球與區域市場的授權合作，期盼將台灣自主研發的創新療法推向國際，為每年超過300億美元市場的廣大氣喘患者帶來更優質的治療福音。