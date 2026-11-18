AI熱潮帶動台灣出口及經濟高速成長，背後卻也浮現產業發展失衡、所得分配不均及人才短缺等結構性隱憂。中研院經濟所18日舉辦總體經濟計量模型研討會，中研院院士蔡瑞胸指出，隨少子化加劇，加上人才持續向高薪、高生產力的科技產業集中，國內已出現「人才集中與缺工並存」現象，建議透過引進外籍學生、善用AI與自動化技術等方式因應。

蔡瑞胸以「低生育率下的人才培養與產業配置」為題發表專題演講，他指出，少子化不僅造成勞動力供給下降，人才培育與產業人力需求之間的結構性失衡也日益顯著。

隨高科技產業快速發展，人才逐漸向高薪、高生產力部門集中，反觀住宿餐飲、照顧服務等勞力密集產業，卻持續面臨缺工壓力，凸顯人口結構變遷對教育體系、勞動市場及產業發展的長期影響。

蔡瑞胸認為，台灣應從人才培育及產業需求兩方面著手，除了透過引進外籍學生，拓展人才來源外，也應善用AI與自動化技術提升人力運用效率，調整人才培育方向及產業人力配置，才能在勞動力持續萎縮下，維持產業發展動能。

另外，由中研院院士朱敬一主持的「從出口奇蹟到內部韌性：台灣經濟新挑戰」論壇，則聚焦產業發展落差、經濟成果分配不均及人口結構變遷三大課題。

首先，面對AI及電子資通訊產業快速成長，應加速傳統產業及中小企業轉型升級，縮小與高科技產業的發展落差；其次，如何將出口及經濟成長成果進一步轉化為薪資提升與家庭福祉，縮小總體經濟數據與民眾實際感受之間的落差，也是政策重點。

第三，因應少子化及勞動人口減少，應強化技職教育與人才培育、引進國際人才，並善用AI技術提升人力運用效率，回應未來產業人力需求。

與會專家學者認為，台灣經濟發展不能僅仰賴出口及高科技產業帶動成長，更須兼顧產業均衡發展、經濟成果合理分配及人才供需調節，才能強化整體經濟韌性。

此外，中研院經濟所與中經院也於會後簽署學術合作協議書，由中研院經濟所所長張俊仁、中經院院長連賢明代表簽署，未來雙方將整合研究專長與資源，深化學術交流、共同研究及人才培育等合作，為未來經濟、產業及人才政策提供研究參考。