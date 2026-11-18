記錄台灣隊勇奪2024年世界棒球12強賽冠軍的紀錄片《冠軍之路》，再獲文化影響力肯定。共同出品方、記憶體模組大廠威剛（3260）18日宣布，影片榮獲文策院第二屆「ESG for Culture影響力獎」文化影響力大獎及文化策略投資獎，累計票房突破9,720萬元，位居台灣紀錄片影史票房第二名。

威剛董事長陳立白表示，此次獲獎不僅肯定公司長年支持在地體育及文化創意的投入，也展現企業資源支持紀錄片產業發展的成果。他期盼《冠軍之路》發揮拋磚引玉的力量，鼓勵更多企業投入體育與文創產業，為社會留下具有時代價值的共同記憶。

《冠軍之路》由陳立白及中華職業棒球大聯盟共同出品，結合企業資源、在地IP與影視專業，由導演龍男・以撒克・凡亞思率團隊橫跨台灣、日本、美國三地拍攝，透過球員、教練團、情蒐小組及啦啦隊等不同視角，還原奪冠背後的故事。

製作團隊共訪談近70位受訪者，其中在短短一個月內，密集完成37位球員與教練的深度專訪，累積超過300小時影像素材，細膩呈現選手的奮鬥與奪冠瞬間，以及賽場內外的心路歷程。

影片於2026年1月1日上映，獲總統賴清德、副總統蕭美琴公開支持，並有企業及學術機構響應包場。電影熱潮也延伸至出版市場，聯名電影書《冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄》銷售突破萬本，透過影像與文字保存奪冠記憶，擴大作品的文化影響力與市場價值。