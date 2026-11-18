歐洲商會正式發表「2027年建議書」，今年以「展望台灣：促進雙軌經濟匯流」為主題，呼籲政府採取措施，促進經濟成長動能多元化並強化韌性，推動雙軌經濟匯流，形成一條涵蓋面更廣、更為強健，並能因應未來挑戰與機會的經濟發展軌道。

歐洲商會今年的建議書由歐洲商會旗下25個產業及支援委員會分別提出建言，共涵蓋237項議題，其中141項為延續議題，96項為新增議題，並將建議書呈交代表政府出席的國發會主委葉俊顯。

歐洲商會理事長張合翕表示，肯定政府過去一年的努力，使前一年度建議書中23%的議題取得進展，但認為經濟發展需要有利於企業發展的法規環境，然而台灣目前的經商環境仍存在若干障礙與制度摩擦，抑制創新與經濟活力。

建議書認為，法規過度管制、行政效率不彰，以及外國企業面臨的障礙等問題仍然存在，為維持全球競爭力，台灣應採行透明、符合比例原則且具永續性的法規管理方式，使經商環境與國際規範接軌，在保障消費者的同時，避免對負責任的企業造成不必要的行政負擔。

建議書提出，台灣仍缺乏全面且以人為本的人工智慧（AI）治理架構，使其面臨倫理、安全及經濟風險，同時也為創新者、投資人及社會大眾帶來不確定性，台灣需要建立統一的AI治理架構，由中央協調機構統籌，使各目的事業主管機關得以確保技術安全、資通安全及上市後風險監測的落實。

對於能源安全，歐洲商會建議書指出，立委及主管機關在推動能源自主方面，仍未採取足夠的行動，再生能源發展受到沿襲過時意識形態分歧的政治內鬥，以及中央與地方政府權責不清的阻礙，最務實且可立即採行的解決方案，是加速擴增已獲驗證的風力發電及太陽光電裝置容量，並搭配充足的電網基礎設施與儲能系統。

歐洲商會也建議，政府應將綠能建置提升為國家安全的優先事項，並為中央各部會、台灣電力公司與地方政府訂定年度目標，為簡化開發程序，政府應設立資源充足且具備法定權限的「單一聯絡窗口」，以加速許可審查程序。

建議書最後指出，讓台灣具備因應未來變局的能力，意味著確保AI熱潮帶來的效益能強化整體經濟，並提升其承受衝擊的能力，改善經商環境、培育與延攬人才、促進能源供應多元化、強化基礎設施與資通安全，以及投資醫療保健，都是相輔相成的優先事項，有助於促進台灣雙軌經濟匯流，打造更具韌性、能因應未來挑戰的台灣。