PwC 發布《2026年全球併購整合調查》，結果顯示，僅約三分之一的買方表示，併購交易有全面達成併購目標。調查指出，併購效益不如預期，未必僅是交易策略或市場環境所致；買方能否及早將併購目的轉化為具體的營運規劃、明確指定各項工作的負責人，並透過財務數據驗證整合成果，都是影響併購預期價值能否實現的重要因素。

今年全球併購市場延續K型化發展走勢，多數市場之交易件數持平或下滑，但交易金額仍持續攀升，代表企業繼續以更大規模資本投入成長追求與能力擴充。但本次調查結果顯示，併購交易簽約時仍有將近四成買方尚未完備收購後之目標營運模式，反映企業在併購整合規劃上的成熟度並未明顯提升。

調查結果顯示，能夠全面達成預期併購目標的買方，通常會在交割前即已釐清合併後的企業所需要的必要調整及營運模式。以預期達成營收成長目標者為例，包括確定合併後客戶由哪些人負責，通路整合、獎酬安排以及產品定價與發展的優先順序等。若延至交割後才完成這些重要決策與規劃，將大幅增加客戶與關鍵人才流失、重複投資，以及併購綜效延後實現的風險。

「併購後一百天」（First 100 Days Post-Merger Integration，PMI）的講法是企業併購成敗最關鍵的黃金整合期，而如何及早貫徹執行整合方案以達成預期的併購效益，則是企業併購整合的最大挑戰。

調查結果顯示，只有不到半數（46%）受訪者在整合啟動前，已備妥足夠可執行的具體方案，顯示企業在併購整合的前期規劃仍有精進空間。深入分析還能發現，在全面達成併購綜效目標的案件中、高達六成（59%）的買方有落實上述做法；反之，在整合效益不如預期的案件中、則僅不到三成（28%）買方有及時做到。