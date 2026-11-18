環境部5月份公布今年第一期碳費收入49.7億元，但尚未說明減了多少碳。立委認為，減碳成效須等到年底查核，恐有執行脫鉤與進度停頓的風險，建議環境部建立「季制度」加強規管；另建議運用溫室氣體管理基金，減輕大廠下游中小企業的成本壓力。

立法院社福衛環委員會18日請環境部長彭啟明進行業務報告並備質詢。

立委楊瓊瓔質詢提到，目前有402座工廠取得自主減量計畫核定，其中64座適用每公噸50元優惠的費率A案，有338座適用每公噸100元優惠的費率B案。環境部預計，2030年可以減碳4,745萬公噸，並與企業達成共識。她詢問，今年5月份公布第一期碳費，收入49.7億元，減了多少碳？

彭啓明答詢表示，基本上企業每年都有提自主減量計畫，環境部也會請企業每年申報，並於年底時公布年度減碳成果。

環境部官員補充說明，減碳優惠費率，是依照這些工廠的碳排放量來收費，自主減量計畫是以年度提出。依照環境部管理辦法規定，將在年底前完成查核，檢視企業要做的碳減量措施有沒有達成、碳排放量有沒有超過目標。

楊瓊瓔聽聞後建議，環境部應建立「季制度」規管。她認為，現行規範，直到年底才會查核碳減量成果，萬一執行減碳過程中有出入，造成停頓就麻煩了。

另楊瓊瓔關切，要求中小企業減碳會將增加其成本，政府的「溫室氣體管理基金」如何提供協助？

彭啓明回應，中小企業的輔導是由經濟部來負責，他們有一系列的盤查輔導。環境部負責管理的，是這些中小企業的上游大廠。其實我國碳費價格收得很低，並且收費是「精準打擊」，以不影響到中小企業為目標。