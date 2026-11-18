歐洲商會18日發布《2027建議書》，共提出237項建言，呼籲台灣改善經商環境、強化勞動力及能源韌性等。國發會主委葉俊顯出席發布會時表示，去年台歐雙邊貿易額已近750億美元，過去十年台商赴歐投資金額更大幅成長6.5倍，期盼歐洲商會協助促成台歐簽署避免雙重課稅協定及投資保障協定，進一步深化雙邊經貿合作。

葉俊顯指出，隨著全球供應鏈重組，台歐關係已從傳統經貿往來，拓展至半導體、人工智慧（AI）及綠能轉型等戰略合作領域。去年華沙台灣貿易投資中心揭牌，今年也在波蘭舉辦歐洲台灣形象展，近期經濟部長龔明鑫更赴波蘭訪問及招商，均顯示台歐夥伴關係日益緊密。

歐洲商會今年建議書以「展望台灣：促進雙軌經濟匯流」為主題，聚焦經商環境、人才延攬及人口對策、能源及基礎設施、醫療保健體系等四大面向，葉俊顯也逐一回應政府相關政策。

經商環境方面，葉俊顯表示，歐洲經貿辦事處上月發布的在台歐商信心調查顯示，逾七成業者肯定台灣經商環境，政府將在此基礎上，持續推動法規與國際接軌。以金融領域為例，政府正積極打造亞洲資產管理中心，過去兩年多已完成60多項法規命令調適，高雄專區更吸引62家金融機構進駐。

因應AI發展趨勢，行政院今年6月已成立國家人工智慧戰略特別委員會，統籌全國AI政策方向及跨部會協調，並推動「AI新十大建設」，建立風險分類框架，強化AI應用及治理。

人才延攬方面，葉俊顯指出，因應人口結構改變及產業轉型，政府已修正《外國專業人才延攬及僱用法》，全面優化國際人才工作、居留及社會保障等待遇，未來將持續透過Talent Taiwan一站式服務，協助外商延攬國際人才在台發展。此外，政府今年5月也推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，營造友善育兒環境。

能源方面，政府除透過國家氣候變遷對策委員會，加速台灣朝淨零目標邁進，也透過國家融資保證機制，提供離岸風電最高八成融資保證，支持綠能發展。醫療方面，則透過健康台灣推動委員會，提升國人健康福祉。

葉俊顯表示，台歐產業高度互補，政府施政目標與歐洲商會建議不謀而合，國發會將持續發揮跨部會協調功能，協助國際企業在台發展，共同打造更安全、多元且具韌性的全球供應鏈。