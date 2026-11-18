歐洲商會18日發布《2027年建議書》，以「展望台灣：促進雙軌經濟匯流」為主題，共提出237項議題，呼籲政府從改善經商環境、強化勞動力、能源及基礎設施、醫療保健四大面向著手，讓AI紅利擴及更多產業，促進經濟成長動能多元化。

此次由歐洲商會理事長張合翕Frank Grunert將年度建議書遞交給國發會主委葉俊顯。歐洲商會指出，今年共有25個產業及支援委員會提交報告，237項議題中，141項為過去延續議題，96項為新增議題；前一年度的建議書中，已有23%的議題取得進展。

經商環境方面，歐洲商會指出，台灣仍存在法規過度管制、行政效率不彰及外商經營障礙等問題，建議加速法規與國際標準接軌，並簡化行政審查程序。此外，台灣仍有約100個政府行動應用程式（App）僅提供中文版，建議成立專責小組，優先推動健保等民生服務英文化。

因應AI快速發展，歐洲商會也建議建立統一的AI治理架構及中央協調機制，並完善AI在職場的使用規範，企業若透過AI進行人才招募或績效評估，應定期進行公平性檢測，並保留實質人工審查機制。

勞動力方面，面對少子化及勞動人口萎縮，歐洲商會建議放寬外國特定專業人才資格認定標準、簡化簽證及工作許可申請程序，並以核發三年期工作許可為原則；同時擴大外籍人才租稅優惠，延長產假及陪產假，讓育有年幼子女的員工可申請最長兩年的遠距或部分工時工作。

能源方面，歐洲商會認為，再生能源發展受政治紛爭及中央、地方政府權責不清所阻礙，建議將綠能建置提升至國家安全優先事項，訂定年度目標，並設立具法定權限的單一窗口，加速開發許可程序，同時擴充風電、光電、電網及儲能設施。

醫療方面，歐洲商會指出，因應人口高齡化，台灣應制定完整的國家醫療投資藍圖，增加創新藥品及疫苗的資金挹注，並建立預防醫療機制，以維持國民健康及勞動生產力，強化整體經濟韌性。