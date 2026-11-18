全球股市資金即便面臨市場震盪，仍持續尋找成長機會，美股與全球新興市場為近期國際資金布局兩大方向。根據 EPFR 統計，截至 11月 11 日止近一周，美國股票型基金淨流入635.56億美元，吸金力道明顯領先其他主要市場，持續穩居全球主要股票市場資金流入之冠。全球新興市場資金動能亦維持強勁，近一周淨流入23.91億美元。

相較之下，其他區域資金流向則呈現分化。已開發歐洲近一周小幅淨流入4.39億美元；亞洲不含日本近一周淨流出1.32億美元；拉丁美洲近一周淨流出4.90億美元；歐非中東近一周則淨流入1.39億美元。從資金流向來看，全球股票市場呈現「美股領軍、新興市場吸金、區域配置分化」格局。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）洪華珍表示，美國景氣與企業獲利仍具韌性，中長期基本面並未改變，但短線利率、通膨及財報結果都可能放大市場波動。當市場由「期待成長」轉向「驗證成長」，選股重要性也將隨之提升。布局上宜更重視企業獲利能見度、現金流與評價合理性，並以成長與防禦兼備的方式因應震盪。

回到台股，安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期升息預期、美國期中選舉及美債殖利率波動干擾全球投資信心，加上台股今年漲幅在全球主要股市中相對突出，短線市場仍處於籌碼與信心調整階段。不過，AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等長期趨勢並未改變，企業獲利動能仍是支撐台股中長期表現的核心。

蕭惠中表示，近期在利率維持高檔及AI融資疑慮影響下，市場出現回檔，但修正幅度已逐步接近合理區間，有機會進入打底整理階段。

評價面來看，目前台股本益比約19.75倍，接近歷史平均18.7倍；本淨比約3.4倍，則位於10年平均之上兩個標準差。蕭惠中表示，後續行情關鍵將由評價擴張轉向企業獲利能否跟上，選股的重要性也將進一步提升。