台灣半導體產業蓬勃發展，磁吸大量優秀人才，不過中研院院士蔡瑞胸今天示警，少子化不僅造成勞動力供給減少，在市場與政策力量推波助瀾下，更可能加劇人才向特定產業傾斜，他直言，人才過度集中於半導體產業，對整體社會而言並非健全現象。

中研院經濟所今天舉行「2026總體經濟計量模型研討會暨劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念研討會」，蔡瑞胸以「低生育率下的人才培養與產業配置」進行專題演講。

蔡瑞胸直言，台灣少子化造成的人口結構改變，已經成為國安議題，而且影響層面正持續擴大，除了人口萎縮及高齡化，還有教育不平衡、產業集中、勞動人口短缺等面向。

蔡瑞胸說明，少子化可能使學生在科系選擇上，更重視未來的薪資報酬與就業前景，而非單純依循個人興趣，進而加速人才向高薪、高生產力的產業集中；勞動力短缺問題不再僅限於供給總量不足，更可能加劇產業間人才，以及產出配置的結構性失衡。

蔡瑞胸特別指出，觀察近年各學科領域學生數，資通訊是唯一成長的領域，加上教育部持續增加STEM（科學、技術、工程及數學領域）招生名額，市場與政策同向，促使人才更向STEM集中。

台灣並非唯一採取此政策的國家，美國同樣如此，不過蔡瑞胸表示，美國不只規模大，還有移民政策幫助，使得STEM人才很多來自於移民。

這也加劇台灣勞動失衡的現象，蔡瑞胸指出，人口結構變化可能使部分服務業職位更難填補，當工作年齡人口成長放緩甚至減少，勞力密集的服務業可能面臨較激烈的人力競爭，特別是需要現場服務、輪班或人際照護的工作，未必容易透過自動化完全替代。

製造業情況略有不同，職缺率不高，職缺數卻很高。蔡瑞胸表示，這意味產業職位總規模擴大；如台積電不斷招募員工，但因公司也持續擴大規模，用人需求續增。

然而，蔡瑞胸指出，人才都往半導體產業流動，對社會而言，並不是一個健全現象。

面對少子化衍生的諸多議題，雖然政府提出提振生育對策，蔡瑞胸認為，政策存在盲點，因為主要著重家庭，卻忽略很多女性不願結婚的現象，「只重視family（家庭），base（基數）就小了」。他期盼，政策思維應跳脫婚姻框架，提高對非婚生育的支持。

蔡瑞胸指出，如果可以強化對單親媽媽的政策支持，把基數擴大，可更有效率提高新生兒出生數，北歐國家已有相關做法，台灣不妨參考。

另外，政府除了追求增加人口，蔡瑞胸認為，也必須提高既有人力運用效率，並避免產業間發展差距持續擴大，「引進外籍學生」與「AI」可能作為兩種不同的政策工具。前者透過增加學生來源，畢業後留台就業，補充勞動力；AI與自動化則可在人口無法快速增加的情況下，提高教育效率、改善人才與職缺的配對，同時提升勞動生產力。

不過蔡瑞胸提醒，兩種政策都有侷限，甚至可能加劇原本的失衡問題，如引進外籍學生同樣選擇高薪的資訊工程領域，可能強化原有的學科與產業集中，政府不能只看招收多少外籍學生，也應追蹤畢業率、留台就業率、就業產業及薪資水準，評估外籍生是否真正改善人才短缺。

AI方面，蔡瑞胸表示，AI有助於緩解台灣勞動力短缺問題，但必須留意，台灣企業多為中小企業、資本有限，不能期待中小企業自行發展AI技術，加上導入AI也涉及資安議題，政府應審慎規劃。