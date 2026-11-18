全球家族企業陸續迎來世代交替，下一代是否做好接班準備，成為企業與家族財富延續的重要關鍵。安永與瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)共同發布《2026家族晴雨表》（Family Barometer 2026）指出，「接班規劃」成為全球超高資產家族首要議題，65.9%的受訪專業人士認為尚未規劃出售或交棒的家族中，下一代仍未準備好接手家族企業，但未來有望具備接班能力；22.6%認為下一代目前已做好接班準備，另有11.6%表示下一代沒有接手家族企業的意願。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示：面對人工智慧帶來的產業變化，家族企業在規劃傳承接班時，也必須同步思考創新與轉型。如果家族內部沒有合適或有意願的接班人，逐步退出經營也可成為選項，但家族退場涉及情感依附、內部對話、企業價值及市場時機，通常需要較長時間準備。

調查指出，在考慮出售或移轉家族企業的超高資產家族中，僅2.3%已完全做好準備、56.3%僅有部分準備，凸顯家族企業從經營走向接班或退出時，仍存在明顯「準備度落差」。

在討論家族企業出售時，45.6%家族雖會徵詢下一代意見，但並未給予表決權；僅18.5%的下一代能積極參與討論，並以平等地位參與決策。

除了下一代準備程度，家族成員能否對未來形成共同方向，同樣影響傳承進程。80%受訪專業人士將「家族對出售缺乏共識」列為影響家族企業出售準備度的主要因素，稅務考量(55.4%)、治理與決策流程薄弱(49.1%)，以及對出售價格意見不一(47.4%)。

當家族開始討論企業退出時，「情感依附」(60.6%)更成為最常見的共識落差，其次為對企業未來發展意見不一(58%)、估值期待(55.3%)、出售時機(40.3%)。

調查指出，75.5%的亞洲超高資產家族在退出企業後傾向成立單一家族辦公室，為所有區域最高；另一方面，亞洲下一代平等參與企業出售後策略的比例僅8.4%。