隨著半導體及高科技產業持續擴大投資台南，南科產業聚落效益逐漸從廠區延伸至周邊生活圈，不僅創造就業機會，也帶動餐飲、旅宿、交通及生活服務業發展。以南科台南園區三期擴建為例，預估未來可創造392億元年產值及4900個就業機會，目前已有家碩科技、台灣荏原、帆宣、漢民及緯穎等5家企業進駐投資，台積電等既有企業也持續推動擴廠，科技投資正為地方商業注入新動能。

台南市經發局指出，科技產業投資不僅帶動建廠工程及上下游供應鏈，也衍生工程人員住宿、餐飲、交通，以及營運後員工消費、國內外商務往來等需求，為周邊商業服務業創造更多商機。

以善化地區為例，已有萬豪國際旗下萬楓酒店投資興建，反映業者看好南科周邊商務旅宿市場，也顯示科技產業聚落擴大，逐步帶動地方旅宿及生活服務業發展。

市長黃偉哲表示，招商引資不能只看投資金額及就業數字，更重要的是將產業發展成果轉化為地方經濟動能。科技大廠進駐，除了帶動產業鏈，也衍生物流、餐飲、住宿及專業服務需求，為在地商家創造發展機會。市府將持續完善投資環境及周邊生活機能，讓大型投資效益從廠區延伸至周邊商圈及民眾生活。

經發局長張婷媛指出，隨著產業聚落擴大，就業人口、商務往來及生活消費需求也將同步增加，市府將持續掌握重大投資與地方商業發展情形，促進科技產業與在地服務業連結，讓招商成果轉化為實際商機。

經發局表示，為因應南科產業發展及周邊人口、商業活動成長，市府同步推動南科特定區開發，透過產業、住宅、商業及公共設施整體規劃，完善區域生活機能，並運用南科溝通協調平台，與南科管理局及相關單位合作，針對產業用地、交通建設、公共設施及企業投資需求進行跨機關協調。

此外，市府透過市長定期召開的投資會報，累計已協助150件重大投資案件完成投資，落實投資金額達2564億元。市府表示，未來將持續推動產業發展與城市機能同步提升，讓科技產業帶動的投資效益進一步擴散，促進產業與地方經濟共榮。