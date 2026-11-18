教育部次長劉國偉於14日至16日率領財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）林子斌執行長，以及台美半導體教育聯盟三所學校代表，赴美國喬治亞州薩凡納出席美國州立學院及大學協會（American Association of State Colleges and Universities, AASCU）65周年年會。

教育部在今年8月30日至9月5日邀請AASCU主席Charles L. Welch率11位會員學校代表訪台，期間安排參訪台灣半導體教育聯盟學校及產業界，深入了解我國高等教育發展及半導體人才培育成果。

美方對台灣推動半導體產學合作的經驗及成果深表肯定，並由Welch主席於10月1日正式致函教育部，邀請台灣代表團赴美出席年會，延續雙方交流成果。

Welch主席於11月14日年會開幕時表示，此次台灣代表團為年會唯一受邀之外國訪團，並向在場近百所會員學校介紹台美半導體教育聯盟，說明AASCU與台灣建立全新教育合作夥伴關係的目標，強調雙方將攜手強化勞動力及人才培育，並以半導體與先進製造等關鍵領域為合作重點。

劉國偉於11月16日上午出席年會「台美高等教育聯盟暨半導體人才培育」專題座談，聚焦台美策略夥伴關係、實務學習、研究合作及半導體人才培育等議題。台灣學校代表並分別就產學合作、學生就業準備、全球夥伴關係及未來五年合作願景分享實務經驗，與美國大學代表交流合作方向。

年會閉幕論壇，劉國偉分享台灣推動高等教育與產業合作的經驗，包括透過企業共同出資支持大學研發及人才培育，以及台美半導體教育聯盟串聯台灣33所大學與AASCU會員學校，促進跨國人才培育與產學合作。並以我國大學產學合作實務案例，說明如何引進國際資源、連結在地產業。

Welch主席於閉幕式向會員學校正式介紹「教育部－AASCU台灣獎學金」（MOE-AASCU Taiwan Scholarship Program），該項獎學金由我教育部提供10個獎學金名額，鼓勵AASCU會員學校優秀學生來台攻讀半導體及其他先進科技領域學位，透過獎學金資源支持，擴大台美雙向學生交流。

活動中，美方多所大學對台灣高等教育及半導體人才培育合作表示高度興趣，劉國偉偕同三所台灣學校代表與華盛頓大學博塞爾分校（University of Washington Bothell）校長Kristin G. Esterberg晤談。

另外，我方代表團也與南喬治亞大學（Georgia Southern University)工程與計算學院院長Abhijit Bhattacharyya及製造工程學系副教授暨先進材料與製造實驗室負責人Hossein Taheri博士，就工程製造、人工智慧及先進材料等領域之教研合作深入討論。

劉國偉亦在年會中見證我亞洲大學與美方南卡羅來納大學博福特分校（University of South Carolina Beaufort, USCB）簽署合作備忘錄，雙方承諾將以半導體及人工智慧為重點，深化跨國學術交流與人才培育合作。

教育部將持續透過台美半導體教育聯盟及與AASCU合作網絡，深化台美大學校際交流、產學合作及雙向人才培育，積極拓展台灣高等教育國際合作機會。