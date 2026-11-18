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新北艾司摩爾新廠取得使照工廠登記 設備測試中
新北市府推動林口區的新北國際AI+智慧園區招商，經發局長盛筱蓉今天在市政會議表示，園區指標廠商艾司摩爾（ASML）已在今年8月6日取得使用執照、9月23日完成工廠登記，目前正設備測試中。另園區目前還有1案取得使照，另有9案取得建照、3案審議中、40案規畫中。
盛筱蓉指出，新北國際AI+智慧園區重畫後取得67.17公頃產業用地，可提供高科技、綠能、文創及醫療等新興多元產業進駐，感謝地政局將重畫後的5筆抵費地交由經發局辦理招商，目前已有多家廠商陸續投入開發。
除艾司摩爾已取得使用執照外，目前另有9案取得建照興建中，3案審議中，還有40案規畫中。
盛筱蓉說，園區也創下全國首例，在都市計畫產業園區內建置事業廢水處理系統，透過BTO模式，引進民間專業資源，完善園區基礎設施，提供進駐廠商所需的產業環境。
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