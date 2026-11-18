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APEC 接續美中俄領袖峰會 總統府：台美緊密聯繫掌握狀況
2026年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」將於18日至19日在中國深圳舉行，19日中國大陸國家主席習近平也將與俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳進行美中俄領袖峰會，此為美中俄元首歷史上首次面對面會晤。對此，我總統府表達正面看待，我方與美方緊密聯繫，對各項狀況完整掌握。
針對美中俄峰會，白宮13日率先證實，三國領導人將於深圳亞太經合會（APEC）期間舉行三方會談。當天中午，川普將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤；下午於同一地點，川普將與習近平、普亭舉行三方峰會。川普在三方峰會結束後，即啟程返美。
各界關注，美中俄峰會將成為亞洲本周一連串重大外交活動最高潮。
總統府發言人郭雅慧表示，任何有助於管理威權擴張風險，有助於區域安全穩定的努力，我方都正面看待，我方也與美方緊密聯繫，對各項狀況完整掌握。
郭雅慧重申，作為印太區域、國際民主社群一員，我國的立場始終一貫，就是強化自我防衛，全力維持現狀不受破壞，並持續與國際民主友盟合作，共同守護區域安全。
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