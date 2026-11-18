「2026 年 TEEMA 科學園區產業日---波蘭」18日在華沙希爾頓飯店圓滿落幕。本次活動由經濟部指導，國際貿易署及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）主辦，集結 ICT 、工具機、電動車及智慧醫療等領域逾 30 家台灣廠商參展，透過產業展示、論壇交流及㇐對㇐商務媒合，展現台灣從關鍵零組件、設備製造到系統整合的供應鏈實力。

兩天活動吸引逾 500 家企業、近千位國際買主參觀展覽及參與論壇，促成超過百場㇐對㇐商機媒合，估計帶動 2,000 萬美元潛在採購商機，協助台灣業者拓展波蘭及中東歐市場。

經濟部高度重視台波產業合作，部⾧龔明鑫親自出席活動並致詞表示，台灣在 ICT 、AI、智慧製造及電動車等領域具備完整供應鏈優勢，與波蘭產業發展需求高度互補。波蘭是台灣企業拓展中東歐市場的重要據點，經濟部將持續整合政府與產業資源，促進雙方在技術、投資及供應鏈方面的實質合作。

本次活動亦獲波蘭政府及產業界高度重視。波蘭經濟發展暨科技部政務次⾧Michał Jaros 出席開幕，波蘭投資貿易局（PAIH）、工業發展署（ARP）及經濟特區等單位積極參與，與台灣產業代表就投資環境、供應鏈合作及在地布局交換意見。透過中央與地方政府、投資機構及產業組織的交流，協助台灣廠商掌握波蘭市場資源，建立與當地企業的合作管道。

電電公會副理事⾧許介立於開幕致詞中指出，因應地緣政治變化與全球供應鏈重組，台灣企業正加速全球布局。電電公會於波蘭下西里西亞省弗羅茨瓦夫（Wrocław）近郊的米恩基尼亞規劃 TEEMA 科學園區，總面積約 150 公頃，將聚焦 AI 資料中心、電動車、無人機及智慧城市等產業。他並宣布，園區將率先啟動首期 50 公頃開發，作為建立台波⾧期產業夥伴關係的第㇐步，後續再分期擴展，期盼能盡速進行相關開發作業。

台灣方面由電電公會副理事⾧許介立率團，包括鴻海科技集團、東元電機（1504）、環電、旭東機械、行競科技、勤崴國際科技（6516）、永進機械及亞崴機電（1530）等業者，並集結重要工協會，包含機械公會、工具機公會及台灣電路板協會等，共同展示 AI 資料中心機櫃、模組化資料中心、液冷技術、電動車及動力系統、智慧移動及精密加工設備等技術與應用。由金屬工業研究發展中心率領廠商共同展出的智慧醫療主題館，則呈現智慧診斷、醫療資料分析、健康照護及醫療影像等創新應用，展現台灣科技產業跨領域整合的優勢。

展覽期間同步舉辦「台波產業對話論壇」及系列技術研討會，以「全球變局下的韌性產業合作」為主題，聚焦波蘭製造業轉型與台灣供應鏈優勢，探討 AI 導入、設備升級、電動車及智慧醫療等合作方向。透過雙方產業經驗與應用案例交流，協助台灣業者了解當地需求，也讓波蘭企業進㇐步認識台灣可提供的技術與解決方案。活動並藉由 Taiwan Night 交流晚宴，增進台波企業與產業組織互動，深化實質合作網絡。

商機媒合是本次活動的重要成果。主辦單位依據買主需求與台灣廠商專⾧，安排㇐對㇐商務洽談，兩天共吸引 450 家國際買家與 30 家台灣廠商參與，完成 182 場媒合，洽談內容涵蓋系統整合與專案合作、零組件採購及供應鏈布局等內容，衍生的採購商機達 2,000 萬美元。

許介立表示，此次活動結合產業展示、論壇交流及商機媒合，讓台灣廠商直接接觸當地買主及合作夥伴，活動模式獲得良好成效。未來電電公會持續辦理系列活動，協助台灣企業開拓海外商機、配合 TEEMA 科學園區推動，攜手台灣業者加快國際市場布局。