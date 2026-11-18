2026深圳APEC工商領導人峰會今（18）日正式開幕，中國大陸國家主席習近平發表開幕演說指出，亞太地區匯聚世界上最重要的灣區，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性及外溢性。陸方支持設立「世界灣區經濟合作聯盟」，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。習近平並強調，中國將持續擴大市場開放，為全球工商界提供更廣闊的投資與發展機會。

習近平表示，亞太經合組織（APEC）伴隨經濟全球化浪潮而生，推動亞太地區發展。今年是中國第三度擔任APEC東道主，中方願與各方攜手建設亞太共同體，促進區域共同繁榮。他指出，亞太經濟長期維持穩定成長，成為全球經濟增長的重要引擎，未來應維護和平穩定大局，透過對話協商解決分歧，並以團結合作因應外部挑戰。

在經貿合作方面，習近平主張維護以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，支持自由開放的貿易與投資，維持全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，並穩步推進亞太自由貿易區進程。他也提及，應加強貿易數位化、跨境電商及智慧海關等合作，深化國際產業鏈供應鏈合作，推動亞太經濟整合。

值得注意的是，習近平特別將灣區經濟列為區域合作的新方向。他指出，亞太地區匯聚世界上最重要的灣區，灣區經濟具有開放性、協同性及外溢性，深圳所在的粵港澳大灣區就是其中之一。中方支持設立世界灣區經濟合作聯盟，透過各灣區之間的交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

科技創新也是此次演說重點。習近平指出，APEC成員在全球科技創新領域日益活躍，人工智慧（AI）大模型及獨角獸企業蓬勃發展，創新成果持續應用於各產業。他主張各方建立科技創新夥伴關係，深化數位經濟、AI合作，並推動綠色低碳轉型，將創新優勢轉化為經濟成長動能。

在投資環境方面，習近平表示，中國大陸將持續深化對外開放，從降低關稅、擴大市場准入，到進一步推動規則及標準規範等領域改革，全面落實製造業外資准入限制「清零」，並穩步擴大服務業開放，為全球企業赴中投資興業提供更穩定、可預期的營商環境。他強調，無論國際局勢如何變化，中國大陸與世界各國合作共贏的決心不會改變，並歡迎亞太地區企業參與共建「一帶一路」，共享中國市場及產業發展機遇。