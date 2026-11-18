今年稅收是否順利達標？財政部長莊翠雲18日坦言，「證交稅是最大變數」，今年證交稅稅入目標是以日均成交量1.3兆元計算，但目前日均量只有約1.1兆元，估計全年中央政府實徵淨額與預算數之間的誤差會在正負2％之間。

立法院財委會18日審查116年度財政部及所屬單位歲入預算並備詢。據統計，截至今年10月為止，累計1至10月實徵淨額占全年預算數91.4％，其中中央政府為 92.8％，地方政府為87.7％；與全年預算數差距分別為3,913億元、 2,227億元、1,614億元。

民進黨立委吳秉叡質詢時關心今年稅收達成率。莊翠雲表示，財政部在編列116年度預算時，稅課目標數為3兆5220億元，若與115年度預算數相比，年增率約11.3％，主要成長動能來自營所稅、綜所稅。116年度營所稅收入要看115年度營利事業獲利狀況，今年經濟成長率相當好，上市櫃公司的營利事業所得，會反映在116年稅課收入成長。

但她也坦言「證交稅是最大變數」，因為今年證交稅目標數是以股市日均成交量1.3兆元來計，但目前日均量只有1.1兆元，估計全年中央政府實徵淨額與目標預算數之間的誤差在正負2％之間。

另外，吳秉叡指出，他在地方聽到有民眾期待能在過年前可以領到1萬元，但這要取決於立法院審查速度，財政部有沒有預估何時三讀通過才有信心可以在春節前發放？莊翠雲表示，只要立院在2027年1月5日前三讀預算案，總統在2027年1月20日公布，民眾就能在1月26日前領到AI紅利一萬元。