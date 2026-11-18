經濟部今天表示，部長龔明鑫率團訪問比利時及波蘭，拜會歐盟成長總署，並出席電電公會（TEEMA）在波蘭的科技產業日活動。龔明鑫表示，將台灣具效率的產業聚落模式複製至波蘭，未來業者可透過TEEMA科技產業園區經營中東歐及歐洲市場，深化台波供應鏈合作。

經濟部透過新聞稿指出，龔明鑫於14日至19日率團訪問比利時及波蘭，16日在布魯塞爾拜會歐盟成長總署（DG GROW），就產業政策發展及供應鏈韌性等議題交換意見。雙方認為，台歐在先進製造、AI基礎建設與應用，以及半導體供應鏈具有高度互補性，歐方肯定台灣對歐盟供應鏈政策的貢獻及所扮演的角色，同意持續透過產業政策對話架構深化合作。

經濟部表示，龔明鑫17日前往波蘭，出席經濟部與台灣區電機電子公會共同舉辦的「TEEMA科學園區產業日」。他致詞表示，台波雙邊貿易額自2016年以來成長逾155%，雙方合作已從人才培訓、研發及會展交流，擴及半導體、無人機、電動車及智慧城市等領域。

龔明鑫指出，今年台灣經濟成長率預計超過12%，產業聚落與生產能量是重要支撐，未來希望將台灣有效率的產業聚落模式複製至波蘭，讓業者透過TEEMA科技產業園區布局中東歐，進一步拓展歐洲市場。

他表示，未來TEEMA科技產業園區、台灣貿易投資中心，以及官方經貿對話平台，將成為深化台波經貿夥伴關係的三大支柱。

電電公會副理事長許介立表示，TEEMA科技產業園區規劃占地約150公頃，第1階段預計在波蘭下西里西亞省米恩基尼亞開發50公頃，引進AI資料中心、電動車、無人機及智慧城市解決方案等產業，透過以大帶小模式建立完整產業生態系，與當地供應鏈共同成長。

經濟部指出，活動期間安排龔明鑫與參展廠商、在波投資台商座談，了解業者對台波供應鏈合作的建議，並將適時向波蘭政府反映。當晚舉辦的「TaiwanNight」晚宴，吸引約300名波蘭政經界及企業代表出席。

此外，龔明鑫出席見證波蘭軍民兩用商會（PIDU）與台灣國防產業發展協會（DIDA）簽署合作備忘錄（MOU），將推動雙方在無人系統、人工智慧及先進製造等軍民兩用技術領域合作，盼共同打造安全、可信賴且具韌性的非紅供應鏈。

經濟部表示，波蘭是台灣在歐盟及中東歐的重要貿易夥伴，也是台灣在歐盟第6大貿易夥伴，2025年台波雙邊貿易總額達25.4億美元，創歷史新高，年增逾22.4%。隨著電電公會科技產業園區確定落腳波蘭，預期台商在當地投資規模可望逐步成長。

至於台歐經貿關係，歐盟為台灣第5大貿易夥伴，2025年雙邊貿易總額達750億美元；投資方面，歐盟也是台灣最大外資來源，自1952年至2025年累計對台投資642億美元，顯示台歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。