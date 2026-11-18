環境部18日赴立法院社福衛環委員會進行業務報告。環境部書面報告表示，未來擬推動的重要工作，將逐步建立碳總量管制與排放交易制度（ETS），推動碳費與ETS雙軌並行。台版ETS預計2026年底提出試行計畫草案，目標2028年啟動ETS試行；另持續規劃台灣CBAM。

環境部說明，今年底將與台灣碳權交易所(TCX)、歐洲能源交易所(EEX)合作建置ETS試行交易平台，預計今年11月底上線，並邀請綠色成長聯盟等利害關係人參與，導入模擬工具演練碳交易運作機制。

環境部預估，2026年底提出ETS試行計畫草案，2027年持續完善總量設定、排放額度核配、交易及登錄系統等制度，目標2028年啟動ETS試行，逐步建立符合國際規範的碳定價體系，促進產業減碳及綠色轉型。

環境部表示，後續將與國內外專家學者、綠色成長聯盟及相關部會研商碳費與ETS雙軌併行之銜接機制與法規配套，以完善我國ETS制度整體推動架構。

環境部指出，我國碳費自2026年完成首期碳費徵收，收入將專款專用於支持減量與調適。碳費收費對象為年排放量2.5萬公噸以上之製造業及電力業。為避免碳洩漏，我國正規劃台灣碳邊境調整機制（台灣CBAM）推動計畫，目前對於適用產品及相關作法尚在研議，將持續與各界溝通。

環境部依《氣候變遷因應法》推動國家中長期減碳路徑，行政院於2025年至2026年間陸續核定第三期溫室氣體階段管制目標、六大部門減量行動方案及NDC 3.0，訂定2030年較2005年減碳28±2%、2035年減碳38±2%目標。

環境部自2025年實施碳費制度，2026年完成首期碳費徵收，共461廠（240家企業）全數完成繳費，總額達49.7億元。碳費收入納入溫室氣體管理基金專款專用，並透過減碳技術與氣候調適補助、公正轉型計畫、淨零專案貸款利息補貼及信用保證等措施，協助企業與地方政府推動淨零轉型。

環境部推出碳費優惠費率機制，2025年度共430廠提出申請，其中402廠經審查核定，包含64廠適用優惠費率A（每公噸50元）及338廠適用優惠費率B（每公噸100元），合計提出2,511項減量措施，預估至2030年可減碳4,520萬公噸。

為完備碳定價機制並兼顧產業國際競爭力，環境部於2026年公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，高碳洩漏風險事業分為「行業別認定」及「維護產業國際競爭力」等兩類申請資格，並由其與經濟部組成審查小組進行審查，共234廠提出申請，審查通過224廠。

碳捕捉利用及封存為我國2050淨零排放12項關鍵戰略之一，國際主流亦認為二氧化碳捕捉後封存(CCS)為難減排部門的重要選項。為明定相關事項，環境部依氣候變遷因應法第39條授權，於2026年8月訂定發布「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」，為碳捕捉後封存奠定法治基礎。

環境部與金管會於2026年9月共同宣布優化上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則之推動措施，參考國際簡化趨勢，採分級管理及比例原則，將強制適用對象調整為資本額20億元以上及環境部納管應盤查與查驗之上市櫃公司，約560家，其餘上市櫃公司仍須揭露基本氣候資訊。

另共同推動五大永續協作措施，包括簡化永續揭露、調和溫室氣體盤查與查驗制度、擴充本土碳足跡係數資料庫、訂定企業反漂綠指引及鼓勵揭露實質環境永續行動，減少企業重複申報與合規成本，提升永續資訊透明度及可信度，促進企業淨零轉型與國際競爭力。