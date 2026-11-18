中央因應非洲豬瘟疫情，宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，桃園黑毛豬產業面臨轉型壓力。桃園市副市長蘇俊賓今在市政會議表示，市府結合大溪豆干產業產生的豆渣，研發酵素化替代飼料，試驗結果顯示，黑豬增重表現與一般配合飼料相近，成本卻更低，目前已獲農業部核定示範計畫，預計明年擴大推動，盼將桃園打造為豆渣循環飼養示範基地，協助黑毛豬產業轉型。

蘇俊賓表示，去年10月發生非洲豬瘟疫情後，中央很快宣布禁止廚餘養豬，但各縣市面臨的問題不同，有些縣市缺乏廚餘處理量能。桃園因環保局、農業局過去密切合作，廚餘再利用方式較多元，即使不再用於養豬，仍有其他處理管道，不必直接送往掩埋場或焚化廠。

蘇俊賓指出，桃園真正面臨的問題是黑毛豬產業衝擊，過去黑毛豬主要以廚餘飼養，禁令實施後，豬農將承受很大壓力。由於大溪豆干產業每年產生約500噸豆渣，經發局原本就在輔導豆渣再利用，農業局因此與經發局合作，研究將豆渣酵素化，作為廚餘養豬的替代飼料。

蘇俊賓表示，在中央支持下，市府推動示範計畫，目前執行成效不錯，甚至比農業部推廣的一般飼料更好，成本也較低。這幾個月市府積極與行政院、農業部溝通，農業局長更親赴行政院爭取，希望桃園成為豆渣示範基地，擴大試驗規模，目前已初步獲行政院認同。

市府表示，「桃園黑豬餵飼豆渣飼養示範計畫」已獲農業部核定，透過豆渣等農副產物搭配酵素製成飼料，試驗結果顯示，黑豬平均每日增重與全程使用配合飼料相近，但飼料成本明顯降低，兼顧產業轉型及農業資源循環利用。

市府表示，明年將擴大示範計畫，協助更多養豬場導入新飼養方式，並依中央公告的循環原料飼料工廠設廠標準，盤點業者需求、提供技術輔導，持續爭取中央資源。桃園黑豬產業已有超過百年歷史，也是傳統料理與客家飲食文化的重要基底，盼透過轉型讓產業穩定延續。