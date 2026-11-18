全台屋齡超過30年的住宅已突破500萬戶，內政部推出為期三年的「老宅延壽機能復新計畫」，反應相當熱烈，外界關注是否還有下一期？內政部表示，將評估後續爭取特別預算或編列公務預算的空間，再報行政院。

立法院內政委員會審查116年度中央政府總預算案關於內政部部分，並進行詢答及處理，內政部長劉世芳列席備詢。

立委質詢時指出，較高樓層的老舊建物同樣可能有外牆剝落、漏水等問題，未來計畫是否仍以四至六樓為限，以及有沒有機會改由公務預算支應，讓補助持續辦理。

國土署回應，現行50億元特別預算適用於四至六樓老舊建物，其中明年預算約30億元。後續預算如何安排，將先行評估，希望計畫能繼續推動。

也有立委表示，選區內老舊建物多，居民有修繕需求，但分配到地方的補助案數很少，至今仍有不少民眾在問有沒有下一期，希望內政部延續計畫、放寬申請條件並提高補助金額，讓更多有需要的住戶用得到。

內政部回應，這次50億元特別預算已大致分配，後續將視執行情形，研議能否再爭取特別預算或編列公務預算，並報行政院，會盡量爭取計畫延續。