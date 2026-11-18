經濟部長龔明鑫17日接受中央社專訪表示，隨著全球供應鏈重組與AI浪潮來襲，波蘭憑藉約3800萬人口市場、理工人才與合理薪資，成為台商布局新焦點。TEEMA科學園區的建立更發揮聚落效應，波蘭將成為台灣經營歐洲市場的關鍵門戶。

經濟部長龔明鑫於本月14日至19日率團訪問比利時及波蘭，期間拜會歐盟成長總署，針對促進臺歐經貿及供應鏈合作關係進行交流。此行同時出席經濟部與台灣區電機電子公會（TEEMA）於波蘭華沙舉辦「TEEMA科學園區產業日」活動，出席者包含波蘭各界人士，人數眾多場面盛大，對雙方合作將有實質幫助。

談及中東歐戰略布局，他表示，2017年美中貿易戰及COVID-19疫情促使台灣建構民主韌性供應鏈，當時與中東歐國家的防疫互助開啟了「善的循環」。隨著AI浪潮推升龐大訂單，台灣需要海外生產基地分擔產能，相較於發展較早、成本已高的捷克，波蘭更有大規模開發的空間。

針對外界關注的地緣政治風險，龔明鑫認為，台灣和波蘭同樣處於前線，雙方都高度重視國防安全，而波蘭背後更有歐盟安全經費支持，在高度戒備下風險反而相對可控。

談及台波具合作潛力的產業，龔明鑫點出4大方向。首先是AI與半導體，隨著波蘭計畫與鄰國聯合爭取建立歐盟「AI超級工廠」（AI Gigafactory），台商可提供關鍵協助。此外，TEEMA科學園區選址於波蘭西南部的米恩基尼亞市（Miękinia），正好位處波蘭、德國與捷克之間的「歐洲晶片三角」輻射範圍，不僅能就近支援波蘭與捷克台商，更可串聯德國德勒斯登（Dresden）及波蘭當地的半導體聚落。

其次是無人機與資安，波蘭與捷克近年已躍居台灣無人機出口全球前2大市場，波蘭因鄰近俄烏戰場，能提供第一線實戰規格與需求回饋，結合台灣的研發與製造能量，雙方極具互補性。

第三則是電動車（EV），台灣擁有優異的電動車設計與製造實力，結合波蘭國營品牌與在地通路，有助共同應對外部車廠競爭。

最後在智慧城市、智慧醫療與能源轉型方面，兩國亦有廣大合作空間。今（2026）年台灣形象展簽署的「台波產業創新研發合作備忘錄」預計於2027年啟動，不限特定產業，只要雙方企業聯合提案並通過審核，兩國政府均將給予支持。

對於投資落地模式，龔明鑫分析，過去台商多為下游大廠單打獨鬥赴海外設廠，上游供應鏈因規模較小難以跟進，透過TEEMA科學園區「以大帶小」、「母雞帶小雞」的模式，不僅能把台灣高效率的產業聚落複製到歐洲，也能協助中小企業與波蘭當地廠商建立夥伴關係。目前園區地點已定，待大廠與供應鏈完成簽約後即可動土，去（2025）年在華沙成立的台灣貿易投資中心也將持續提供稅法、人才等諮詢與協助。

展望未來3至5年，龔明鑫對台波經貿合作充滿期待。他指出，波蘭加上烏克蘭擁有近億人口，若俄烏戰爭告一段落，龐大的戰後重建商機將隨之浮現。他強調，台灣與波蘭面臨相似的地緣政治處境，在戰略思維與發展需求上「一拍即合」，期待數年後能看見豐碩的合作成果。