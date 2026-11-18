全球大型醫療器材展MEDICA昨天在德國杜塞道夫登場，台灣約220家企業參展，參展規模居全球第6。德國也是台灣醫療器材在歐洲最大的出口市場，去年出口額達1.4億美元，台灣業者藉由展覽拓展歐洲市場及智慧醫療商機。

2026年德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA）16日至19日舉行，匯集來自全球70國、約5000家參展商。MEDICA是全球重要的醫療科技專業展覽之一，今年以「連結健康、未來與人群」為主題，聚焦人工智慧、數位醫療及智慧醫院等技術。

根據駐德代表處新聞稿，台灣參展企業涵蓋醫療設備、精密製造及智慧醫療等領域，其中「旗艦台灣館」集結97家業者、「台灣精品館」22家及「台灣醫療科技館」12家，3個展館合計131家企業。

新聞稿指出，2025年台灣醫療器材相關產品出口額達37.9億美元，較前一年成長6.7%，其中對歐洲出口7.1億美元，占整體出口約18.7%。德國是台灣全球第4大醫材出口市場，也是歐洲最大出口市場，去年出口額達1.4億美元。

台灣主要出口產品包括血糖監測設備、內外科治療儀器零配件及隱形眼鏡等。隨著醫療科技朝數位化及智慧化發展，台灣也積極將半導體及人工智慧（AI）技術導入醫療領域。

今年台灣精品館以「來自台灣的關懷」（FromTaiwan with Care）為主題，展示數位醫療、診斷及病患照護等創新技術，爭取歐洲市場商機。

駐德代表谷瑞生16日出席「台灣醫療科技館」及「旗艦台灣館」開幕式，並走訪仁寶、長聯科技、廣達、智必立及緯創等企業攤位，與業者交流德國產業趨勢及市場商機。

谷瑞生致詞指出，台灣在全球資料庫網站Numbeo公布的2026年醫療照護指數中排名第一，加上先進半導體及AI伺服器製造優勢，台德可結合彼此產業強項，深化醫療科技創新與供應鏈合作。