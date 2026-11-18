台股多空持續激戰四萬點整數信心大關，高低震盪高達一七四七點，在國安基金效應、權值股發威激勵下，台股昨日終場驚險守住四萬點大關，只能靜待輝達財報，能再度成為人工智慧（ＡＩ）全村的希望。金管會再度表達，將密切關注股市波動，適時採取相應措施，就連證交所都連續二日對市場信心喊話，呼籲投資人理性看待短期波動。

台股昨日場以下跌九四七點，收在四萬九十二點，成交值增至一點○一兆元，總市值蒸發三兆元，降至一三一點三兆元。中小型股表現黯淡，全日都在平盤之下遊走，千金股殺聲隆隆，光聖、雙鴻、竑騰跌出行列，千金股總檔數降至卅四檔，就連股王信驊也跌破萬元關卡。

從融資餘額來看，上市櫃融資近五日來減少三六八點二億元，大盤融資餘額降至五○八七點二億元，為七月卅一日五○七四點六億元來新低。

在三大法人進出方面，外資、投信、自營商都站在賣方，三大法人合計賣超五七六點一億元，連二賣，累計賣超一七二○點○四億元。至於八大公股行庫買超一○一點六億元，連二買，累計買超三七三點二億元。

由於台股昨日跌勢重於日、韓等亞洲主要股市。金管會證期局副局長黃仲豪強調，台股基本面仍穩健，上市櫃公司前十月營收年增百分之卅九點四。金管會已請證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場變化。

證交所也罕見連續第二日對市場信心喊話，強調國際機構仍看好人工智慧ＡＩ中長期成長，且台股信用交易風險可控、上市公司基本面強勁等三大利多支撐，呼籲投資人理性看待短期波動。