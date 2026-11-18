輝達創辦人黃仁勳卸任執行長職務，引發全球高度關注。從整體產業面來觀察，科技領域的台灣光罩董事長凃俊光認為，全球仍會出現千千萬萬個人工智慧（ＡＩ）應用需求，不必將黃仁勳個人去留與整體ＡＩ產業發展畫上等號；金融領域的玉山金控董事長黃男州則說，ＡＩ產業先進想法多由黃仁勳提出，會由誰來接替他的職務、會不會讓ＡＩ減速發展，都是市場憂心的。

凃俊光指出，全球ＡＩ需求非由黃仁勳一個人創造，而是來自世界各國持續增加科技投資需求，包括歐洲等市場都在積極推動ＡＩ發展。即使少了黃仁勳居中串聯，全球仍會出現千千萬萬個ＡＩ應用需求。

不過，黃仁勳對台灣的特殊意義，卻是其他國家科技領袖難以取代的。

凃俊光表示，黃仁勳出生於台灣，又是全球ＡＩ產業最具代表性的領導人物之一，對台灣人而言，他站上世界科技產業頂峰，本身就是一種榮耀。如果今天領導全球ＡＩ產業的是歐美或日本企業執行長，即使同樣具有產業影響力，也無法為台灣帶來如此強烈的國際關注。

凃俊光認為，黃仁勳此次卸任背後，是否存在更大的外部壓力，值得進一步觀察。

全球股市近日因ＡＩ議題而有大幅變化。黃男州分析，從十月開始、也就是美國大選之前就有第一波的震盪，重點在於大型雲端廠商是否有足夠的現金流來因應資本支出；第二波則是十一月美國期中選舉結果出爐後，民主黨對ＡＩ與大型資料中心的擴張，採取了更謹慎的態度。

第三波是黃仁勳震盪，黃仁勳有兩個重要角色，一為ＡＩ的領導者和倡議者，二為ＡＩ產業的「中央銀行」，先進想法都由他提出，因此，他的接替人選，會由誰來扮演這個角色？會否讓ＡＩ減速發展？都是市場憂心的。

黃男州表示，黃仁勳離開輝達後，使輝達「央行」角色受影響。這些影響並非是立即的，而是在半年之後才會發酵，未來方向要如何不斷領先創新，這就和新的領導者思維大有關係，因此，市場關注下一個ＡＩ的領導者、倡議者到底是誰？這也使市場觀望、猜疑，並使市場震盪擴大。