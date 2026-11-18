立法院上周三讀「育兒大禮包」相關修法，勞動部昨（17）日宣布三大補助措施，其中，企業若同意育有12歲以下子女的勞工，可減少工時一小時，且薪資照發，政府將補貼企業，每名勞工每年最高補助4.5萬元，每家企業最高補助135萬，明年上路。

育兒大禮包上周修法三讀，勞動部昨日發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，由政府提供補助，降低企業負擔。

勞動部表示，立法院三讀通過育兒新制，育兒留停可申請至孩子滿8歲及以下。考量修法後9到12歲子女，仍處於小學階段，家長有接送上下學等更彈性以小時的照顧需求，因此，勞動部推動獎勵補助措施。

企業若同意撫育未滿12歲子女的受僱者，每日減少至少一小時工時，且薪資照給，符合每月實施至少十日、累計至少三個月及減工時總時數達30小時，可依實際照給薪資申請補助，每名受僱者每年最高4.5萬元，每家企業每年最高135萬元。

勞動部也提出五項友善育兒制度獎勵。勞動部表示，為兼顧不同產業特性，鼓勵未滿200人之中小微企業，建立提供家長多元彈性的育兒彈性工作安排措施，讓員工有需求時可申請。

五項制度包含每日減少至少一小時不扣薪制度、彈性調整上下半時間至少一小時制度、職務代理並發給職代津貼制度、電傳勞動或居家辦公制度、優於法令每年給予二日或16小時有薪育兒親職活動假制度。

中小微企業在職場訂定公告相關制度，實施至少一年，每項制度定額獎勵發給2萬元，實施五項制度，最高可領10萬元。又考量29人以下的小微型企業更需要政府支持推行友善職場育兒措施，實施每項制度，再加碼1萬元，提高為每項3萬元，實施五項，最高領15萬元。