外資持續賣超台股，新台幣匯率卻出現反轉，外資昨（17）日賣超台股380.9億元，不過，新台幣兌美元匯率並未跟著走貶，反而在午後出現外資匯入，終場以32.85元、當日最高價作收，升值3.6分，成交金額達38億美元。

匯市觀察人士指出，午後匯入金額略高於早盤匯出，但差距有限，尚不能解讀為外資資金正式反轉，央行昨天上午進場守住33元關卡，也是影響匯價重要因素。

新台幣昨天以32.886元開盤，盤中最高升至32.85元，最低則貶至33.015元，盤中一度貶破33元整數關卡，不過午後外資匯入，再加上央行拉一把，終場拉升至32.85元，呈現先貶後升走勢。

匯銀人士分析，昨天早盤外資仍有美元買盤，反映部分資金持續匯出，但午後開始出現美元賣盤，市場觀察到包括花旗、滙豐等外商銀行有外資匯入交易，午後匯入略高於早盤匯出，使新台幣由貶轉升。不過，早盤匯出與午後匯入來自不同外資機構，目前仍無法認定外資操作已經由賣轉買，或資金撤出台灣趨勢已經結束。

此外，昨天當新台幣早盤貶破33元時，央行進場調節，避免匯價過度波動，33元整數關卡也成為市場觀察的重要位置。至於今天匯市，匯銀人士認為，新台幣短線可能在32.9元附近震盪，能否進一步升回32.8元，關鍵仍在台股及國際股市能否止跌回穩。

若國際股市反彈、台股賣壓減輕，外資匯出壓力有機會緩和，新台幣才有進一步走升的空間；反之，若全球股市再度重挫，外資持續調節台股並匯出資金，新台幣仍將面臨貶值壓力。

央行統計，昨天美元指數升值0.11%，亞幣漲跌互見，日圓升值0.12%，新台幣升值0.11%，罕見表現強勢，人民幣升值0.02%；韓元貶值0.22%，星元貶值0.04%；至於歐元也貶值0.19%。