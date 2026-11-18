「育兒大禮包」相關修法上周三讀，勞動部昨（17）日說明，育兒新制將於明年元旦上路，只要「產假、陪產假請求權」還在，過了明年元旦，產假就會自動延長成14周、陪產延長到14天；育兒留停一旦請滿六個月，將可再延長三個月。人事總處表示，公務員也適用相同育兒新制，將加速修法處理。

立法院會昨日總質詢，民進黨立委李昆澤提問，此次育兒新制修正，許多公務員關心，他們是否也適用？

人事長蘇俊榮答詢表示，所有軍公教都一體適用，比照勞工規範，產假新制也是14周。由於公務員法制主管機關是銓敘部，人事處近來持續與銓敘部密集討論，預計二周內提出相關說明。