聽新聞
0:00 / 0:00
「育兒大禮包」 明年上路 軍公教適用
「育兒大禮包」相關修法上周三讀，勞動部昨（17）日說明，育兒新制將於明年元旦上路，只要「產假、陪產假請求權」還在，過了明年元旦，產假就會自動延長成14周、陪產延長到14天；育兒留停一旦請滿六個月，將可再延長三個月。人事總處表示，公務員也適用相同育兒新制，將加速修法處理。
立法院會昨日總質詢，民進黨立委李昆澤提問，此次育兒新制修正，許多公務員關心，他們是否也適用？
人事長蘇俊榮答詢表示，所有軍公教都一體適用，比照勞工規範，產假新制也是14周。由於公務員法制主管機關是銓敘部，人事處近來持續與銓敘部密集討論，預計二周內提出相關說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。