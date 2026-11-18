「育兒大禮包」明年上路，透過彈性育兒工時、產假延長、加碼育兒留停等作為，打造友善育兒環境。對於企業擔憂人力調度問題，勞動部也已與業界溝通，此次新增職代補貼、新聘人力補助兩大方案，讓企業能夠「無痛」挺育兒。

勞動部指出，在職代方面，企業依性別平等工作法規定請假、留職停薪，依勞工請假規則請婚假或依相關要點減少工時期間，指定職務代理人並實際發給職務代理津貼者，政府依受僱者請假或留職停薪的日數、時數，以每日800元或每小時100元補助企業。

勞動部也提供新聘替代人力招募補助，針對僱用未滿200人的事業單位，因勞工請產假或育兒留職停薪，另行新聘人力替代工作，訂定定期勞動契約達三個月以上，且連續工作30日以上者，可申請補助2萬元。

據了解，勞動部在上半年與工商團體、企業界等溝通，討論在不增加雇主負擔前提下，給予政策與法規上放寬。

工總認為，此次勞動部新規，除縮短一小時工時外，增加產假、替代人力方面也都給予補助，的確是給企業界一些活水，工商團體沒有反對理由，不管是企業本身、育兒勞工甚至是職務代理人都有得到適當處理，認同政府出發點。

但仍有服務業者擔憂，即便政府給予補助，但缺工問題嚴重，如果政策上路，人力短期內無法補足，勢必加重其他員工負擔，人力調度也有困難。